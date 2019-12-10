中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

統一獅上季投手群表現不佳，明年確定聘用外籍投手教練。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅隊一軍投手教練鄭博壬調到二軍，明年確定引進外籍教練，聘用52歲波多黎各籍老將納瓦洛（Jamie Navarro）擔任投手教練，協助總教練林岳平重整戰力。

納瓦洛球員時期擁有12年大聯盟經歷，生涯合計116勝126敗、防禦率4.72，2000年球季結束後退休，先後在釀酒人、水手、墨西哥聯盟當過教練，2015年在水手3A曾和旅美老將王建民共事。

獅隊今年戰績48勝2和70敗，上、下半季、整季排名都在中職四隊墊底，單季70敗也是隊史最慘紀錄，林岳平季後接下總教練重任，高志綱成為一軍首席教練，原任劉育辰回鍋擔任打擊教練，今天確定聘請納瓦洛後，一軍教練團大致抵定。