日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

25歲旅日投手張奕在世界12強棒球賽展現氣勢，對委內瑞拉、南韓之戰連續奪勝，合計13.2局未失分，成為國內球迷心目中的大英雄，但張奕在今年球季還是過得很辛苦，甚至做好棄打從投不成，可能遭歐力士隊放棄的心理準備。

張奕說：「大家都認為我在12強賽投得很好，其實這一年我過得很辛苦。」

旅日投手張奕坦言，今年過得十分辛苦。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

今年初登歐力士一軍，張奕出賽八場（六場先發），戰績2勝4敗、防禦率5.93，明年年薪增至800萬日圓，獲得加薪380萬日圓。

回想八月八日一軍生涯首勝（對日本火腿隊先發六局失一分），張奕表示，一軍首次先發，剛好碰到父親節，希望能拿到勝利，沒想到真的拿到，對爸爸說父親節快樂。

張奕說：「也要感謝阿公一路支持，雖然他已過世，但一直在我的心中，感謝他在我遇到挫折時，會浮現出來，讓我有打球的動力。」

去年季中還在育成選手階段時，張奕決定棄打從投，他表示，出場次數不多，打席數才七個，其他選手都超過100個，「個人知道今年可能被開除，二軍隊友都去其他球場遠征時，自己留在母隊練習，很枯燥乏味，沒有比賽機會，愈練愈沒信心。」

張奕強調自己很努力，沒有出場機會覺得很懊惱，育成打擊、投手教練問他要不要投球，「用好玩的心態去投，沒想到球隊給我機會，已有老婆小孩，自己有責任要拚到支配下（正式選手）。」