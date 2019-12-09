大專聯賽／美和科大晉8強 台體近16年首度止步

大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，美和科大與大同學院交手，美和靠劉鎬暐再見安，以6比5拿下關鍵勝，晉級複賽；台體大雖以5比2擊敗嘉大但無緣晉級，是近16年來首度止步。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽最後一天賽事，美和科大與大同學院賽事攸關晉級，大同學院比賽前半段就有攻勢，4局打完美和科大以3比5落後；美和科大5局靠著接連保送、安打，追回1分；8局再靠著二壘打、滾地球推進、高飛犧牲打，跑回追平分。

9局下半最後機會，美和科大靠著安打、暴投、保送，攻占得點圈，劉鎬暐代打再見安，率隊拿下重要勝利。美和科大以預賽戰績4勝3敗、分組第4名晉級8強複賽，複賽將於明年3月5日開打。

大同學院吞下敗仗， 稻江學院也以4比8不敵台北市立大學。大同學院預賽戰績2勝5敗分組排名第7，稻江學院預賽戰績1勝6敗分組排名第8，兩支球隊將打排名賽，力保不被降至公開二級。

台灣體大今天與嘉義大學交手，嘉大首局靠著2分砲取得領先，台體大比賽前5局都沒有拿下分數；6局反攻，靠著單局4安、2保送，單局攻下4分、翻轉戰局；7局再靠著內野安打、失誤、高飛犧牲打拿下第5分，順利拿下比賽勝利。

台體大雖然拿下勝利，但預賽戰績3勝3敗1和，分組排名第5名，無緣晉級8強複賽，這也是繼92學年度後，近16年來台體大首度沒能打入大專聯賽公開一級複賽。