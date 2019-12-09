冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

亞洲棒球冬季聯盟今天在斗六球場進行兩場比賽，味全龍隊對韓職聯隊之戰，日籍先發投手歳内宏明投5.2局，只被揮出三支安打、無失分，奪下冬盟首勝，終止個人二連敗，龍隊終場6：1獲勝，對戰韓職四戰全勝。

龍隊戰績六勝二敗五敗，在冬盟六隊排名第四，韓職最近吞下五連敗，戰績掉到三勝一和九敗，排名掉到最後。

龍隊今天面對韓職六名投手，全場揮出11支安打，四棒黃柏豪五數三安打，打擊率從4成升至4成25，超前日職紅隊村林一輝（4成05），成為全聯盟最高，暫居冬盟打擊王。