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日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00福耳

日職的錢鬥正在進行中，這是球員在季後最關鍵的結算時刻，依照當年的成績，決定隔年的薪資，而球隊戰績好壞，有時也會影響薪資的調幅，像今年球季在洋聯成功二連霸的西武，季後出手就比往年大方許多，獲得加薪9成以上的就超過10人，其中更有7人薪水倍增。

加薪最多的是中繼投手平井克典，他今年登板81場，創下洋聯投手單季登板紀錄，被台灣國內球評暱稱為「天天典」，還好這樣的辛苦是有代價的，他從今年的3千5百萬一口氣加薪到1億日幣，加薪幅度是186%；今年成為史上第4名捕手打擊王的森友哉，加薪幅度雖以150%居第二，但明年年薪來到2億日幣，另外，盜壘王金子侑司以及入選12強國家隊的源田壯亮及外崎修汰，明年年薪也來到億元等級，而原本就已破億的山川穗高、增田達至也獲得9成以上的加薪，加上複數年合約的中村剛也及栗山巧，西武的億元男已經來到9人之多。

西武當家捕手森友哉以.329打擊率拿下洋聯打擊王，他也連2年奪下日職明星賽單場M...
西武當家捕手森友哉以.329打擊率拿下洋聯打擊王，他也連2年奪下日職明星賽單場MVP，球季結束後獲得大幅加薪。 擷圖自維基百科／Rikigon 攝影
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當然，被加薪的人很快樂，不過也有因傷或表現不佳而被大幅減薪的球員，超過規定減薪幅度限制的情況也是年年發生，今年被減薪幅度最大的就是巨人的中島宏之。

中島在2000年以第五順位加入西武，職棒生涯第4年站穩先發游擊手的位置，該年打出生涯最多的27轟，之後連續9季的全壘打支數都在雙位數，當時算是日職數一數二的游擊大砲，12年季後行使海外自由球員資格前往美國，但連兩年都只有在3A以下層級出賽，挑戰大聯盟未果後，15年返日加入歐力士。

歐力士開出3年總額超過10億的合約爭取到中島，17年季後再以同樣條件留下中島一年，中島在這4年每年的年薪都在3億5千日幣左右，不過他的長打火力與以前在西武時相比起來大幅衰退，只在第一年打出10轟，其餘3季都只有個位數，而單季的打點也都不到50分，最後一年甚至只有出賽77場，各項數據創下成為主力球員後最低，對歐力士來說，這筆4年的生意其實並不合算，因此在18年季後提出了超過40%的減薪幅度，中島不接受，於是決定自行退團。

中島宏之(左)在運動家小聯盟2季641個打數只有10支全壘打和69分打點，打擊率...
中島宏之(左)在運動家小聯盟2季641個打數只有10支全壘打和69分打點，打擊率.267，無緣挑戰大聯盟，而且回日本之後再也打不出過去的水準。 歐新社資料照片
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中島退團後隨即被巨人以1億5千萬日幣，加上在05年的清原和博之後，已經14年沒有人穿的5號球衣給網羅，中島名列今年的開幕名單內，但打擊不振，多次在一、二軍間上下，整季下來只出賽43場，打出1支代打全壘打及5分打點，打擊率低到1成48，巨人投入上億的資金卻造就了本季最大的笑話。

交出這樣的表現沒有被戰力外已經很慶幸，更不用談換約時能有什麼談判的籌碼，於是中島接受了被大減1億3千萬，明年只剩下2千萬日幣的新約，成為日職史上第3位減薪幅度達到87%的野手，從生涯最高的3億5千萬降到2千萬，大約僅剩十七分之一。

中島被大減87%，與他同時在去年季後加入巨人的岩隈久志也不惶多讓，在日前就已被減到一樣剩下2千萬日幣。岩隈08年在樂天曾投出單季21勝，且拿下澤村賞，他比中島更早在12年就前往美國，在水手其實留下了不錯的成績，總計大聯盟6年拿下63勝39敗，防禦率是3.42，不過18年季後因傷整季未上大聯盟而結束美國生涯返日，以年薪5千萬加入巨人，不過同樣因肩傷而整季未上一軍，因此被減了2千萬，換算起來，明年的減薪幅度也超過了限制的60%。

中島宏之(左)和岩隈久志(右)都曾經是旅美的明星球員，但今年球季結束後同遭到巨人...
中島宏之(左)和岩隈久志(右)都曾經是旅美的明星球員，但今年球季結束後同遭到巨人隊的大幅減薪，球員生涯可能隨時要畫下句點。 歐新社資料照片
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岩隈生涯年薪最高的一年是17年在大聯盟水手時期，當時是1千4百萬美金，換算成日幣大約為14億，而明年的年薪只有2千萬日幣，大約僅是全盛期的七十分之一，令人不勝唏噓，他在明年球季也必須復活，否則一樣會面臨到生涯終點。

讀賣巨人岩隈久志

福耳

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