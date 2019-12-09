親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

運動筆記我的路跑成長史1-當兵趣大阪馬，四年不見。
健行筆記【富士山】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？【富士山】爬富士山需要帶什麼？
NBA今日十大好球 (12月9日)賽事懶人包 (12月9日)

棒球／華興、美和OB賽 郭源治、趙士強將先發

2019-12-09 17:38中央社 台北9日電

1970年代南北中學棒球強權「北華興、南美和」，去年首度在美和中學舉辦OB賽，今...
1970年代南北中學棒球強權「北華興、南美和」，去年首度在美和中學舉辦OB賽，今年則改至華興中學進行。圖為去年OB賽記者會。 聯合報系資料照
分享

1970年代南北中學棒球強權「北華興、南美和」，去年首度在美和中學舉辦OB賽，今年華興棒球50週年，14日將在華興中學舉辦OB賽，兩隊先發陣容豪華，華興隊派出郭源治任先發投手。

1969年金龍少棒隊拿下世界少棒賽冠軍，在華興中學創辦人蔣宋美齡協助下，球員進到華興中學國中部就讀，1969年華興青少棒隊成立、1972年成立青棒隊，開啟南北兩大中學棒球強權「北華興、南美和」較勁的年代。

因為節省經費、管理不易、戰績不佳等原因，華興校方於2003年、2007年先後解散青少棒隊、青棒隊。華興中學棒球隊從首任教頭「棒球紳士」方水泉開始，確立球隊風格，除了棒球訓練外，華興十分重視球員的教育，希望球員就算不打球，未來的路也可以走得長遠。

華興中學校友孫金鼎是台灣首名考上台大的三級棒球國手，華興棒球隊活躍39年間，總計培養出6名博士、33名碩士、111名各國棒壇好手，包括旅日退役球星「大郭」郭源治、「亞洲巨砲」呂明賜等人，目前還在中職的現役教練、球員，則有中信兄弟教練丘昌榮、統一獅隊教練高建三、桃猿隊投手林柏佑、野手陽耀勳等人。

去年12月15日，兩校棒球隊校友首度在美和中學舉辦聯合OB賽，今年為「華興棒球50週年」，兩校OB交流聯誼賽將於華興中學舉辦，兩隊排出先發陣容豪華，華興OB隊由郭源治任先發投手，美和OB隊第4棒則由「微笑喬治」趙士強扛起，OB賽預計下午2時開打。

棒球郭源治呂明賜

相關新聞

中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點

2019-12-09 18:03

中職／職棒發展起起落落 第3千萬名觀眾快來了

2019-12-09 17:28

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

威力盃／擊敗高雄 桃園抱回第4冠

2019-12-09 00:28

威力盃／宋書桓當隊長 先發用力投首獲MVP

2019-12-09 00:26

棒球／陳偉殷現身教球 基隆大小球員驚喜

2019-12-09 00:13

6搶1／賽程公布 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

棒球／陳偉殷赴基隆指導 盼引外界投入資源

2019-12-08 18:31

威力盃／許子彥投打大功臣 花蓮藍逆轉奪季軍平隊史

2019-12-08 18:07

威力盃／身體不適仍猛打 桃園市石晨廷攻守俱佳立功

2019-12-08 16:54

威力盃／宋書桓自願當隊長 率桃園市奪冠獲MVP

2019-12-08 16:04

威力盃／桃園市打退高雄市 奪第4冠抱回百萬

2019-12-08 15:32

韓職／大都會近兩季5敗投手 斗山砸100萬美元簽人

2019-12-08 13:34

中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

2019-12-08 09:43

棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

2019-12-08 08:37

威力盃／桃市、高市爭冠 要搶百萬獎金

2019-12-08 00:16

中職／悍將拚冠都差一步 聯盟教頭最高薪挖洪總

2019-12-08 00:10

威力盃／隊長松宇軒開轟 南投縣首闖4強拚季軍

2019-12-07 19:56

威力盃／8強不敵桃園市 台東縣挑戰3連霸夢碎

2019-12-07 19:38

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

日職／陳偉殷還在陣中時 中日龍曾強到極點

2019-11-25 07:00

日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

NBA／戴維斯狂飆50分 湖人退灰狼笑納4連勝

2019-12-09 13:14

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

NBA／唐西奇超越喬丹 惜獨行俠不敵國王斷連勝

2019-12-09 10:59

NBA／跳投不如兒子 詹姆斯：我在家只排第三

2019-12-09 11:47

NBA／致勝上籃後沒跟KD擊掌 丁威迪：真不好意思

2019-12-09 12:40

MLB／傳洋基已開價 柯爾價碼喊到8年2.8億美元

2019-12-09 07:48

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

NBA／啦啦隊女郎列隊唱歌 壽星哈沃德享艷福

2019-12-09 17:00

NBA／唐西奇錯失追平球 主帥：絕對被打到手肘

2019-12-09 12:21

NBA／尼克高層保飯碗做交易？ 傳鎖定德羅展、勒夫

2019-12-09 13:00

6搶1／賽程公布 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

NBA／改寫前輩全能紀錄 唐西奇：喬丹無人能比

2019-12-09 16:20

NBA／楊恩30分率老鷹捕蜂 卡特奪賽季新高17分

2019-12-09 11:50

NBA／雷納德聯手哈瑞爾 快艇拉尾盤力壓巫師

2019-12-09 10:54

NBA／包辦最後18分中16分 赫洛延續熱火主場不敗

2019-12-09 11:00

NBA／飆50分寫加入湖人新高 AD歸功隊友激勵

2019-12-09 16:55

MLB／柳賢振變熱門 雙城隊也想搶

2019-12-09 11:27

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

MLB／太空人偷暗號？ 安打王羅斯：來不及吧

2019-12-09 10:57

羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09

NBA／丁威迪關鍵上籃 籃網碎金塊收三連勝

2019-12-09 09:11

NBA／綠衫軍傳利多 海瓦德最快10日就復出

2019-12-09 12:47

NBA／羅瑞與球迷互嗆還報上地址：歡迎來找我

2019-12-09 15:51

NBA／衛少連3戰大三元 哈登：展現陣容深度

2019-12-09 01:40

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

NBA／團隊多點開花 76人獵龍推進主場12連勝

2019-12-09 10:06

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

NBA／平喬丹全能紀錄 唐西奇：持續努力

2019-12-09 00:20

CBA／關鍵3罰全中 林書豪25分率隊氣走深圳

2019-12-08 23:21

SBL／痛痛人復出 謝宗融求整季健康

2019-12-08 20:57

NBA／厄文何時復出？籃網：一兩周內參與訓練

2019-12-09 08:03

爆米花／興富發重返首位 合庫完封航空城

2019-12-08 22:43

SBL／菜鳥霹靂膽 張家禾再攻全隊最高

2019-12-08 19:42

SBL／盧冠良、盧冠軒兄弟首當隊友 瞄準金盃

2019-12-09 00:20

2019 BMW HOOD to COAST人車接力賽 完美落幕

2019-12-08 22:04

NBA／今日戰績表 湖人輕取灰狼獨居聯盟第一

2019-12-09 15:09

棒球／陳偉殷赴基隆指導 盼引外界投入資源

2019-12-08 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top