MLB／推動自由球員 前球員工會主席米勒入主名人堂

催生自由球員的前球員工會主席米勒入主名人堂。 美聯社 分享 facebook

名人堂又多兩人進駐，根據現代棒球委員會（Modern Baseball Era Committee）票選結果，前球員工會主席米勒（Marvin Miller）、捕手西門斯（Ted Simmons）從16名候選人中脫穎而出。

米勒擔任工會主席時，幫助大聯盟建立自由球員制度，廢除保留條款，促進球團開始願意與球員簽下長期合約，也首度為球員提出勞資協議，在球界人士眼中，是近年名人堂最大遺珠，如今終於透過現代棒球委員會進入古柏鎮。

不過米勒未能親眼見到自己獲獎的榮耀時刻，他在2012年過世，享壽95歲，上一屆現代棒球委員會於2017年票選，米勒僅獲得12名委員中的7人支持，得票率43.8%未入選。

八次入選明星賽的捕手西門斯入選名人堂。 美聯社 分享 facebook

西門斯上一屆僅差一票就能入選，今年終於叩關成功，這位左右開弓的捕手，生涯打擊率2成85，敲出2472支安打、483支二壘安打以及248發全壘打，另有1389分打點，生涯21年效力過紅雀、釀酒人及勇士隊，曾幫助釀酒人拿下1982年世界大賽冠軍，八次入選明星賽。

進入棒球名人堂的方式，除了原有的票選機制外，還設有四個「特別票選委員會」，分別為「今日棒球委員會」（1988年至今）、「現代棒球委員會」（1970-1987年）、「黃金年代棒球委員會」（1950-1969年）與「早期棒球委員會」（1950年以前），從正規票選遺珠中，選出各年代值得入選的球界人士。