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威力盃／擊敗高雄 桃園抱回第4冠

2019-12-09 00:28聯合報 記者葉姵妤／花蓮報導

桃園市在台彩威力盃第四度奪冠，球員興奮慶祝。 記者葉姵妤／攝影
桃園市在台彩威力盃第四度奪冠，球員興奮慶祝。 記者葉姵妤／攝影
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第七屆台彩威力盃全國少棒賽爭冠重頭戲，昨天在花蓮國福棒球場登場，桃園市對上首度闖進冠軍戰的高雄市，團隊火力大爆發，提前四局以十七比一贏球，奪下史上最多的四冠，抱回一百萬元獎金。

桃園市威力盃五度闖進冠軍戰、勇奪四座冠軍，超越台東縣成為史上最多冠球隊，至今七屆賽事也僅兩隊曾拿下一百萬元的冠軍獎金；高雄市無緣隊史首冠，最終以亞軍作收，仍是參賽以來的最佳成績，獲得五十萬元獎金。

桃園市在冠軍戰推出旅日投手宋家豪、旅美投手宋文華的姪子宋書桓先發，主投三局只失一分，讓高雄市的打擊火力無法發揮，加上桃園市在比賽前段就大舉搶分，總教練王宜民說：「氣勢一消一長，對方原本的優勢就無法展現出來。」

桃園市打線全場揮出十五支安打，幾乎棒棒開花，包括石晨廷、曹以諺都繳單場三安「猛打賞」表現，在比賽前段就讓比賽定調。

除了宋書桓靠好投奪下大會MVP，全隊身材最嬌小的石晨廷也用攻、守俱佳的表現替球隊建功，儘管賽前身體不適，仍繳出自己在這次盃賽的最佳表現，他笑說：「這場算最好的，到一定極限了。」

至於花蓮藍在季軍戰以十六比八逆轉南投縣，把季軍留在花蓮，追平二○一四年的最佳成績；南投縣獲殿軍則寫隊史新猷。

閉幕典禮上，台灣彩券總經理蔡國基鼓勵小球員，「輸贏都是球場常事，但是我們學到的別人的優點、也看到我們自己的優點，把在花蓮看到最好的東西都帶回家。」並與各隊球員相約「明年見」。

高雄市彩券

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