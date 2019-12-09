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中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得洪一中穩得天下？

2019-12-09 07:00Ramos

上週五富邦悍將宣布延攬Lamigo桃猿總教練洪一中，接任富邦新任教頭一職，消息一出，震撼棒壇。

根據多家媒體報導，洪一中以3年複數年合約來到富邦，月薪至少超過40萬元，最高可達50萬元，超越已故傳奇教頭徐生明，躍居中職史上最高薪總教練，而且，中信兄弟也曾加入網羅洪一中的競爭行列，同樣開出複數年合約，最終由富邦勝出，「金控大戰」悄然展開。

洪一中帶兵能力有目共睹，趁樂天接手Lamigo尚未就緒之際，富邦與中信都鴨子划水...
洪一中帶兵能力有目共睹，趁樂天接手Lamigo尚未就緒之際，富邦與中信都鴨子划水展開挖角行動，最後由富邦悍將三顧茅廬成功。 聯合報系資料照片
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2013年球季結束中信買下兄弟，重返中職戰場，其後網羅鄭凱文、林威助、蔣智賢、許基宏，2016年1月更找來自由市場最大咖球星林智勝，還有強打捕手鄭達鴻，加上陣中原有戰將彭政閔、陳鴻文、張正偉、張志豪、王勝偉、周思齊，戰力空前強大。

2016年中信兄弟聲勢達到頂峰，主場平均觀眾人數破7000人，年度勝率入主兄弟後首度第一，台灣大賽前夕普遍被看好能擊退義大犀牛，可惜事與願違，中信兄弟先拿兩勝，接下來連丟4場失冠，台灣大賽結束後義大正式轉賣給富邦。

當初富邦買下義大，多少受到中信在職棒經營得有聲有色激勵，對企業有正面形象，2017年金控大戰正式打響，3月25日首戰在新莊滿場球迷助威下富邦以8:2擊敗中信，當時富邦集團大董蔡明忠和二董蔡明興都在現場見證歷史性一刻，相當風光。

國內兩大金控在職棒場上的戰爭已成為熱門焦點，富邦與中信在商場上競爭激烈，在球場上...
國內兩大金控在職棒場上的戰爭已成為熱門焦點，富邦與中信在商場上競爭激烈，在球場上更是打得火熱。 聯合報系資料照片
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2017年球季結束中信兄弟釋出蔣智賢、陳鴻文、張正偉、林克謙和林煜清，後來富邦悍將選擇吸收，敵消我長，輪到富邦戰力空前強大，上演「場外金控大戰」。但2018年球季富邦悍將勝率進不到5成，也導致教頭葉君璋季中去職，由二軍總教練陳連宏升任。

持平而論，今年陳連宏帶得不錯，年度戰績與桃猿並列第一，球隊體質改善許多，但富邦接手義大連三年都沒打進台灣大賽，這讓富邦高層決定做出改變，高薪禮聘洪一中擔任教頭，在「場外金控大戰」再度力退中信，陳連宏則黯然下台一鞠躬。洪一中在桃猿時期合作的核心教練團成員，預期也會來到富邦與他聚首。

陳連宏本季已經將悍將帶上軌道，但很可惜還是沒能拿下總冠軍，富邦高層已經無法再等下...
陳連宏本季已經將悍將帶上軌道，但很可惜還是沒能拿下總冠軍，富邦高層已經無法再等下去。 聯合報系資料照片
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然而，就像兩年前富邦吸收大量中信主力球員，大大補強球團戰力卻難換一冠，如今，洪一中執掌兵符就一定能奪冠？答案恐非絕對，畢竟其他三隊也非軟柿子。而且，中信兄弟流失大批主力戰將，補進多名新血已能逐步接班，今年球季更殺進台灣大賽，將換血陣痛期縮到最短。

擺在洪一中的眼前挑戰是，富邦集團講求員工績效，明年球季絕對不會只滿足於打進台灣大賽，他們要的是總冠軍，打破中職「金融魔咒」，過去30年歷史中職有4家金融企業參與，包括中信金控、誠泰銀行、第一金控、富邦金控，他們從未奪冠，富邦盼創造歷史新頁，洪一中肩頭壓力可想而知。

從興農、義大到富邦，這支球隊講求美式球風、自主訓練，這與洪一中的風格有些差異，過去洪總帶La new熊、Lamigo桃猿，春訓練球時間和訓練強度就是各隊之最，絲毫不容妥協，訓練不打折扣，洪一中來到富邦，和陣中球員勢必有一段磨合期。

富邦悍將長期以來走得都是美式球風，現在換成較接近日式風格的洪一中來執掌兵符，磨合...
富邦悍將長期以來走得都是美式球風，現在換成較接近日式風格的洪一中來執掌兵符，磨合期會有多長將是新球季的焦點。 聯合報系資料照片
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另外，桃猿領袖是林泓育，加上中生代郭嚴文、陳俊秀，以他們為核心打造常勝軍團，選手本質好，形成良性競爭，朱育賢、林立就是進入團隊受刺激愈打愈好的代表性人物；富邦悍將大批旅外球星壓陣，但沒有像桃猿林泓育這樣的核心人物，想法較多，洪一中如何整合戰力是一大挑戰。

洪一中過去8年豪取6冠，除了執教功力有一套，可以全權掌握一、二軍球員升降，並透過訓練調整，讓素質不見得是最好的洋投發揮極大戰力，別忘了還有強大後勤支援撐腰，包括球探選秀奏效、情蒐數據分析、建立良好防護醫療體系、氣場超強夢幻主場，各環節缺一不可，來到富邦，後勤能否全力支援也是另一考驗。

洪一中執教生涯拿下884勝、7座總冠軍，都是中職史上第一，如果他在富邦悍將帶滿3年，確定能成為首位千勝教頭。對洪總來說，好消息是，富邦資源較Lamigo充沛，二軍有王建民協助指導調整投手，加上超強洋投索沙可望回鍋，搭配羅力，洋投戰力非常強大，應該能讓他更有空間揮灑。

王建民在悍將二軍訓練投手成效不錯，洪一中未來在富邦將比在Lamigo時有更多的新...
王建民在悍將二軍訓練投手成效不錯，洪一中未來在富邦將比在Lamigo時有更多的新鮮手臂可用。 聯合報系資料照片
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有人會說，洪一中月薪最高可達50萬元，等於年薪台幣600萬元，這數字實在驚人，可是和韓職相較算小case，LG雙子總教練柳仲逸簽約金加年薪，平均年領近台幣2000萬，超過洪一中很多，韓職各隊教頭年薪普遍都在洪一中之上；日職就更不用說了，讀賣巨人監督原辰德年薪3億日圓，約台幣8500萬元，是洪一中的14倍。

富邦悍將中信兄弟洪一中王建民

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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