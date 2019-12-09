日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

日商樂天集團在9月宣布買下Lamigo桃猿隊，成為在台灣、日本都擁有職棒球隊的企業。然而，隨著台灣樂天（隊名未公布）總教練洪一中投效富邦悍將，日本的樂天金鷲隊也在上個月換掉第三名監督平石洋介，樂天旗下的台灣、日本這兩支職棒球團在這個冬天雙雙顯得相當不平靜。

樂天旗下台日兩支職棒球隊總教練都要換人，平石洋介(左)是被解任，洪一中(右)則是被挖角。 擷圖自維基百科／Eargus攝影、聯合報系資料照片 分享 facebook

平石洋介是今年季後日本職棒去職的3名總教練之一。不過與緒方孝市（廣島鯉魚）、小川淳司（養樂多燕子）狀況不同，緒方因為挑戰連霸失利、連季後賽門票都沒有拿到；小川則是球隊墊底，為戰績負責而離開。而39歲的平石洋介今年則是把去年墊底的樂天帶進季後賽，尤其在則本昂大、岸孝之兩大強投相繼受傷的情況下，能夠打出這樣的成績，獲得東北地方球迷高度讚賞。本季例行賽樂天主場平均觀眾人數從去年的23,972人增加到25,659人，刷新了2017年球季的平均24,931人，寫下隊史新高。在人氣戰績雙贏的情況下，平石卻只短短帶兵1年之後就被解職，球團也沒有幫他辦一個正式的退團記者會。

儘管樂天GM石井一久有自己獨特的棒球觀，希望與觀念接近、志同道合的監督一起作戰，可以理解，不過樂天球團對待一名從2005年成軍起就一路跟隨球隊的「資深員工」以及有實質貢獻的教練人才，處理方式的不周延以及傷害球迷情感的作法引起不少批評。

樂天隊領隊石井一久（右）沒能留下一起打拚的夥伴平石洋介（左），讓不少球迷覺得失望。 圖／桃猿隊提供 分享 facebook

離開傷心地之後平石洋介行情不跌反漲，獲得多支球團對他招手，最後他選擇加入日本一球隊軟銀鷹。新球團的職位是一軍打擊兼野手綜合教練，未來也被看好是軟銀重點培養的指導人才。平石洋介明年轉投同聯盟對手，穿上軟銀球衣對戰樂天比賽時的「復仇劇」將會相當有趣。

至於洪一中總教練，則是中職30年來首位奪冠後在其他隊延攬下離隊的總教練。新球季他將穿上富邦球衣，對抗由他一手打造的三連霸球隊，雖然沒有平石洋介的復仇意味，但話題性毫不遜色。

洪一中是因為3年的複數年合約打動，往待遇條件更高的環境發展，看起來是單純職業運動裡的現實考量。不過無論如何，樂天才剛接手就無法留下三連霸總教頭，等於是球隊原本的鎮隊之寶，新企業入主之後的球團為何無法提供安心且有吸引力的環境恐怕也是另外一個值得去檢討的地方。同時，與平石洋介相同，洪一中也是從La new時期開始，一待就是16年，對原球隊的球迷而言有深厚的感情。萬一今年連霸失利，戰績以及留人不力的問題將會更加被突顯放大，屆時的2020年冬天不平靜的程度勢必更甚今年。

洪一中（中）過去幫助Lamigo球團寫下光榮歷史，新球團在交接前沒能強力慰留他，恐怕也會讓很多球迷失望。 聯合報系資料照片 分享 facebook

洪一中、平石洋介兩名總教練，今年2月28日、3月1日還曾分別率領台灣桃猿以及日本樂天在台北天母球場展開兩場「2019強者對決」台日爭霸對決。他們原本雙雙都有機會續留原隊，甚至以同集團的台、日總教練身分進行更深一層交流，卻在經過一個球季之後相繼以震撼彈的方式離開，只能說職業運動裡的現實以及局勢瞬息萬變，總是讓人難以預測。