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棒球／陳偉殷赴基隆指導 盼引外界投入資源

2019-12-08 18:31聯合報 記者葉姵妤／即時報導

2019「國泰真殷雄 陳偉殷返台系列活動」最後一站，今天前進基隆，由旅美投手陳偉殷親自指導基隆三級棒球小選手，他盼能透過自己的影響力，讓外界看見基隆棒球，進而投入資源。

基隆市因天候及場地不足等因素，棒球發展相對不易，比起鄰近的雙北市，棒球資源也較為不足，因此陳偉殷今年與國泰金控攜手，特地造訪基隆與三級球隊互動，希望藉由實際關懷行動，帶動基隆棒球發展。

活動選在基隆唯一的標準棒球場「大武崙棒球場」進行，包括聖心高中、二信高中、家扶青棒、信義國中、八斗國中、武崙國中、家扶青少棒、深美國小、武崙國小、家扶少棒等10支在地棒球隊齊聚一堂。

陳偉殷依照不同時期需加強的項目，分國小組與國、高中組進行指導，他也不斷叮嚀選手，要把基本功練札實、放膽投球，「千萬別因為在意控球，而限制了你的球速。」

擔任家扶社區棒球隊領隊的霜逸祥坦言，過去棒球在基隆發展並不興盛，但藉著國泰金控和陳偉殷的造訪，小朋友在活動中眼神格外有神，相信這是他們一輩子難忘的回憶，也期望透過活動，讓小朋友能更喜歡棒球，進而養成運動好習慣。

今年「國泰真殷雄 陳偉殷返台系列活動」足跡遍布北、中、南部，陳偉殷也承諾，未來會在球場上持續努力，回饋各界的期待。

陳偉殷到基隆指導當地三級棒球隊小球員。圖／國泰金控提供
陳偉殷到基隆指導當地三級棒球隊小球員。圖／國泰金控提供
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陳偉殷到基隆指導當地三級棒球隊小球員。圖／國泰金控提供
陳偉殷到基隆指導當地三級棒球隊小球員。圖／國泰金控提供
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「國泰真殷雄陳偉殷返台系列活動」到基隆進行基層棒球關懷活動。圖／國泰金控提供
「國泰真殷雄陳偉殷返台系列活動」到基隆進行基層棒球關懷活動。圖／國泰金控提供
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棒球陳偉殷

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