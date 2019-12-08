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威力盃／許子彥投打大功臣 花蓮藍逆轉奪季軍平隊史

2019-12-08 18:07聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

花蓮藍隊在今年台彩威力盃挺進季軍戰，是地主隊第三度闖進4強，今天對上南投縣，後來居上演出逆轉秀，提前5局以16：8奪勝，以季軍收場，追平花蓮隊史最佳成績；南投縣獲殿軍則已創隊史新猷。

南投縣今年首度打進4強，今天在2局下就猛7分大局，先搶下8：0領先，卻沒守住領先優勢，花蓮藍在3、4局掃回9分，以9：8超前，第4局再灌7分大局，提前結束比賽。

「一開始就落後，原本想說有4強就好了，但小朋友展現韌性、永不放棄，這是我最佩服的地方。」花蓮藍總教練陳龍正指出，今年集訓前兩周，因各校有活動，整合不太順，最後兩周才比較整齊，最後能打下第3名，「對他們表現非常滿意，也沒辜負教育處的期待。」

許子彥今天在季軍戰擔任先發投手，僅投1局失4分，之後改守游擊，先在3局下用高飛犧牲打幫球隊送回分數，第4局敲出三壘打幫球隊追平，球隊超前比數後，許子彥在5局上重回投手丘，守住二壘有人的局面，守住球隊的1分領先，下半局再敲二壘打追加分數。

許子彥今天單場2安都是長打，貢獻4分打點，再登板守住自己打下的局面，奪下勝投，投、打端都是最大功臣。陳龍正說：「他投打俱佳，訓練、比賽都很認真。」

對於一開賽挨打的狀況，許子彥表示，今天熱身時間比較少，前面身體還沒有熱開。儘管如此，他沒有帶著自責情緒比賽，「因為我們可以打得回來。」他也用手中的棒子替球隊追回失分。

前一天以1分差敗給高雄市，讓花蓮藍錯失首次爭冠的機會，許子彥說：「本來可以打冠亞軍的，昨天失誤太多，很可惜。」而談起自己的表現，他說：「前幾天沒有很滿意，打擊沒有發揮，今天很滿意。」

花蓮藍隊許子彥攻守俱佳成大功臣。記者葉姵妤／攝影
花蓮藍隊許子彥攻守俱佳成大功臣。記者葉姵妤／攝影
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花蓮藍隊擊敗南投縣奪季軍。記者葉姵妤／攝影
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花蓮藍隊擊敗南投縣奪季軍。記者葉姵妤／攝影
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花蓮藍隊許子彥攻守俱佳成大功臣。記者葉姵妤／攝影
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