威力盃／宋書桓自願當隊長 率桃園市奪冠獲MVP

宋書桓獲大會最有價值球員。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

桃園市今天在花蓮台彩威力盃擊敗高雄市，奪下史上最多的第4冠，隊長宋書桓先發3局好投，帶領球隊重返榮耀，不僅奪下勝投，也拿到生涯首座大會MVP。

今天來到球場後才被告知要登板，儘管這是宋書桓第一次擔任冠軍戰先發，他透露自己不會緊張，「上場把精神拿出來，用力投。」

宋書桓此戰主投3局，被敲出3支安打，有2次保送，失1分，對於自己的表現，他說：「有一些表現不好，控球不準，一直被對手打。」但他也馬上調整，讓自己狀況回穩，「把教練平常教的動作做確實。」

桃園市宋書桓冠軍戰好投率隊奪冠，拿下大會MVP。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

桃園市總教練王宜民指出，因宋書桓在教練團的印象中穩定性不錯，加上他在龜山國小有過很多大賽經驗，抗壓性不錯，因此排他擔任冠軍戰先發，「表現在水準之內。」

宋書桓跟進叔叔宋家豪（日職樂天隊）、宋文華（美職教士隊）的腳步加入龜山棒球隊，平時在對上擔任副隊長，今年代表桃園市參與威力盃則自願接下隊長，他笑說：「因為可以管他們（隊友）。」

靠自己的好表現幫助球隊，又以隊長之姿率隊奪冠，宋書桓說：「很開心，可以帶領他們。」他不僅是隊友們眼中的MVP，也確實拿到大會最有價值球員獎，他坦言自己原本沒想過，這也是他首度獲得MVP。