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威力盃／桃園市打退高雄市 奪第4冠抱回百萬

2019-12-08 15:32聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

桃園市擊敗高雄市奪冠。記者葉姵妤／攝影
桃園市擊敗高雄市奪冠。記者葉姵妤／攝影
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桃園市在花蓮台彩威力盃少棒賽與高雄市爭冠，隊長宋書桓先發3局好投領軍，再靠打線猛掃17支安打的火力支援，桃園市提前4局以17：1奪勝，拿下威力盃開辦以來最多的第4冠，再次抱走100萬獎金。

桃園市今年自預賽起全勝挺進冠軍戰，今天碰上攻擊也很強悍的的高雄市，火力更勝一籌，連續4局得分，其中在第2、3局各灌6分大局，楊益則在4局上代打敲出一發3分全壘打，讓對手無力招架。

桃園市總教練王宜民指出，球隊一開始就能先打進分數，「氣勢一消一長，對方原本的（打擊）優勢就無法展現出來。」至於桃園市前4棒都是至少雙安，其中石晨廷、曹以諺雙繳3安3打點表現。

有了隊友的打擊和守備當後盾，宋書桓也繳好投壓制高雄市攻勢，先發3局，被敲出3支安打，僅失1分，之後由李星漢後援1局，守住勝利。

桃園市奪下台彩威力盃第4冠。記者葉姵妤／攝影
桃園市奪下台彩威力盃第4冠。記者葉姵妤／攝影
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王宜民表示，今年全隊投手戰力很平均，考量宋書桓在教練團的印象中穩定性不錯，加上他來自龜山國小，大賽經驗多，在冠軍戰能展現較佳的抗壓性，因此推他擔任此戰先發，「他的表現也在水準之內。」

桃園市過去在2013、15、16年三度奪下台彩威力盃冠軍，與台東縣並列最多，如今睽違3年重返榮耀，累積4冠成為史上最多。

桃園市楊益敲出全壘打。記者葉姵妤／攝影
桃園市楊益敲出全壘打。記者葉姵妤／攝影
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桃園市擊敗高雄市奪冠。記者葉姵妤／攝影
桃園市擊敗高雄市奪冠。記者葉姵妤／攝影
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桃園市宋書桓冠軍戰奪勝。記者葉姵妤／攝影
桃園市宋書桓冠軍戰奪勝。記者葉姵妤／攝影
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桃園市擊敗高雄市奪冠。記者葉姵妤／攝影
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