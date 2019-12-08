中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

洪一中帶著領軍884勝紀錄跳槽，這也意謂洪總將把歷史性千勝紀錄留給新東家悍將。 報系資料照 分享 facebook

中職最資深教頭洪一中明年起接掌富邦悍將隊兵符，帶著領軍884勝紀錄跳槽，這也意謂洪總將把歷史性千勝紀錄留給新東家，接下來兩季只要維持五成勝率，後年就可達到里程碑。

但對悍將高層來說，2017年起進入中職，不但從未拿過總冠軍，就連季冠軍也是一片空白，以月薪超過37萬元的條件和洪一中簽下三年合約、寫下本土總教練新高，目標絕非五成勝率就好，洪總的最大壓力當然是奪下總冠軍。

悍將前年、去年團隊勝率未達五成，連續四個半季都是B級球隊，排名不是第三就是第四，今年成為中職唯一上、下半季勝率都達五成的球隊，單季63勝寫下隊史新高，洪一中主導新教練團，明年如何拚倒樂天，將是新球季熱門話題。

洪一中領軍桃猿隊15個球季，看盡球隊大起大落，雖奪下七座總冠軍，但也碰過半季只有16勝、勝率3成33的低潮（2005年上半季），目前戰績884勝718敗29和、勝率5成52，後年成為中職史上首位千勝教頭，看來難度應該不高。

洪一中從2004年下半季起擔任猿隊總教練，生涯領軍合計29個半季，其實也有九次勝率未達五成，2005、13、16年整季勝率也低於這個門檻；他在今年領軍猿隊完成三連霸、奪下近六年第五冠後，強調再當三年總教練，應可達成千勝紀錄，從悍將挖人動作看來，洪總將在新東家圓夢。