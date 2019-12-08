棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

中職退役球員第二代愈來愈多人打棒球，環境、未來出路比過去更進步，受到矚目的程度甚至比老爸更高，但這些「星二代」承受的壓力也不小，台北城市科技大學總教練曹竣崵說：「曹祐齊因為老爸的關係，行為反而更嚴謹，能把壓力轉為動力，夫妻倆都為他高興。」

最近落幕的青棒菁英訓練營，不少中職退役球員的兒子都投入，除了曹竣崵之子曹祐齊，還有陳柏毓、陳佳樂、洪宸毅，三人的父親分別是陳炳男、陳瑞昌、洪啟峰，明年將從北科附工畢業的陳柏毓，更被喻為國內青棒頂尖投手，可望展開旅美之路。

曹祐齊目前就讀大理高中二年級，受到曹竣崵的影響，從小就對棒球有興趣；曹竣崵表示，現在棒界環境更好，球場上的知識、觀念更正確，自己也當教練，不會干涉曹祐齊的訓練，一切以大理教練團為主。

大理青棒隊總教練黃文生也是曹竣崵、「嘟嘟」潘威倫青棒時期的教練，曹竣崵說：「曹祐齊不曾說過壓力，有時想替他請假還被阻擋。」

平鎮青棒隊高一內野手陳佳樂面對壓力，形容「球是自己打的，爸爸是誰不相關」，曹竣崵也有同感， 他表示，曹祐齊不想讓自己成為特別人物，也不讓別人覺得有特權，其實自己也是久久看一次大理訓練，就怕影響教練團的指導。