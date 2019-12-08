親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

港民陣今國際人權日遊行 估再現百萬人潮

蛤蜊要唸「隔離」？學校教的中文好怪 家長好怒

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. Jason Terry賽事精華- 湖人 vs. 拓荒者 (12月7日)

棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

2019-12-08 08:37聯合報 記者藍宗標／即時報導

中職退役球員第二代愈來愈多人打棒球，環境、未來出路比過去更進步，受到矚目的程度甚至比老爸更高，但這些「星二代」承受的壓力也不小，台北城市科技大學總教練曹竣崵說：「曹祐齊因為老爸的關係，行為反而更嚴謹，能把壓力轉為動力，夫妻倆都為他高興。」

最近落幕的青棒菁英訓練營，不少中職退役球員的兒子都投入，除了曹竣崵之子曹祐齊，還有陳柏毓、陳佳樂、洪宸毅，三人的父親分別是陳炳男、陳瑞昌、洪啟峰，明年將從北科附工畢業的陳柏毓，更被喻為國內青棒頂尖投手，可望展開旅美之路。

曹祐齊目前就讀大理高中二年級，受到曹竣崵的影響，從小就對棒球有興趣；曹竣崵表示，現在棒界環境更好，球場上的知識、觀念更正確，自己也當教練，不會干涉曹祐齊的訓練，一切以大理教練團為主。

大理青棒隊總教練黃文生也是曹竣崵、「嘟嘟」潘威倫青棒時期的教練，曹竣崵說：「曹祐齊不曾說過壓力，有時想替他請假還被阻擋。」

平鎮青棒隊高一內野手陳佳樂面對壓力，形容「球是自己打的，爸爸是誰不相關」，曹竣崵也有同感， 他表示，曹祐齊不想讓自己成為特別人物，也不讓別人覺得有特權，其實自己也是久久看一次大理訓練，就怕影響教練團的指導。

曹竣崵的太太傅姿伶過去是籃球名將，兩人一起在城市科大任職，對曹祐齊選擇棒球之路都全力支持，曹竣崵說：「期待曹祐齊將來有機會能夠旅外，如果沒辦法，也要完成大學學業，打球不是一輩子的事，棒球領域之外還有很多東西要學。」

曹竣崵（右）、曹祐齊先後走上棒球之路，父子倆感情很好。圖／曹竣崵提供
曹竣崵（右）、曹祐齊先後走上棒球之路，父子倆感情很好。圖／曹竣崵提供
分享

棒球陳柏毓中職

延伸閱讀

青棒／經國際大賽淬鍊 陳柏毓「美」夢近了

青棒／難忘強悍中華隊 野茂：台灣明顯進步

青棒／要陳柏毓走自己的路 陳炳男：他長大了

黑豹旗／陳柏毓打亞錦賽紅了 連老師都要簽名

相關新聞

中職／拚冠都差一步 悍將用中職教頭最高薪挖洪總

2019-12-08 00:10

中職／教練團空缺怎補？蔡承儒：已有藍圖

2019-12-07 13:08

威力盃／桃市5度爭冠、高市首闖決賽 今搶百萬獎金

2019-12-08 00:16

中職／高國輝驚訝悍將換帥 期待洪一中帶來改變

2019-12-07 16:02

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

威力盃／隊長松宇軒開轟 南投縣首闖4強拚季軍

2019-12-07 19:56

威力盃／8強不敵桃園市 台東縣挑戰3連霸夢碎

2019-12-07 19:38

威力盃／池冠旻猛打再飆6K守勝 高雄市首度爭冠

2019-12-07 18:12

威力盃／吳旻哲單日2勝 桃園市挺進冠軍戰

2019-12-07 17:07

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

青棒／分享選球眼秘訣 恰恰：少玩電動

2019-12-06 23:55

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年全換新

2019-12-06 23:53

威力盃／並列最多冠 東縣、桃市8強提前碰頭

2019-12-06 23:51

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

威力盃／杜翊澤、余子承連線 衛冕軍台東縣闖8強

2019-12-06 19:38

中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05

棒球／陳偉殷訓練營8日到基隆 指導三級球隊

2019-12-06 19:04

威力盃／屏東縣拚8強失利 穿上學長王柏融的愛心保暖

2019-12-06 19:01

威力盃／「天線寶寶」曹以諺打優於投 桃園市挺進8強

2019-12-06 18:21

青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

2019-12-06 17:51

青棒／球僮變MVP 何恆佑下一步目標旅外

2019-12-06 17:19

青棒／張弘稜獲最佳投手 野茂英雄看好未來

2019-12-06 17:19

青棒／U18奪冠跟著嗨 陳傑憲看好新世代

2019-12-06 15:25

青棒／人生階段不同猶豫 彭政閔想證明自己

2019-12-06 14:43

青棒／國際賽怎麼備戰？彭政閔分享不服輸心態

2019-12-06 14:09

日職／火腿新增洋砲 日媒預測王柏融爭指定打擊

2019-12-06 11:09

中職／傳罹患急性白血病 球評潘忠韋：積極面對

2019-12-06 10:45

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

日職／陳偉殷還在陣中時 中日龍曾強到極點

2019-11-25 07:00

日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00
看更多

熱門文章

NBA／指出對手球衣沒紮 保羅「助攻」雷霆獲罰球

2019-12-07 15:53

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39

NBA／首輪籤將扭轉球隊命運 勇士下季更強大？

2019-12-07 10:03

NBA／戴維斯飆39分相助 詹皇會安東尼輕鬆收勝

2019-12-07 14:25

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

NBA／湖人客場11連勝 隊史近47年最長紀錄

2019-12-07 16:44

NBA／羅賓森致勝灌籃 勇士退公牛止4連敗

2019-12-07 12:10

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

NBA／快艇遭公鹿痛擊 瑞佛斯嘆送了安戴托昆波生日大禮

2019-12-07 14:56

NBA／工作人員場邊遭擦撞 獲詹皇本人關切樂開懷

2019-12-07 17:03

NBA／準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂射手

2019-12-07 12:40

中職／教練團空缺怎補？蔡承儒：已有藍圖

2019-12-07 13:08

中職／高國輝驚訝悍將換帥 期待洪一中帶來改變

2019-12-07 16:02

NBA／尼克總教練空缺 世界和平毛遂自薦

2019-12-07 10:27

NBA／大讚唐西奇 奈許：有望超越諾維茨基

2019-12-07 10:01

MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

2019-12-07 09:24

NBA／約柯奇30分無用 綠衫軍碎金塊收三連勝

2019-12-07 11:44

NBA／尼克近年教頭一換再換 柯爾慶幸當初未赴大蘋果

2019-12-07 12:08

籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

2019-12-07 09:06

NBA／墨瑞延長賽關鍵跳投 馬刺驚險逆轉國王

2019-12-07 14:07

ABL／土洋戰力齊開砲 富邦勇士奪台灣內戰首勝

2019-12-07 17:04

ABL／洋將不夠力、團隊缺連結 夢想家三連敗主帥扛責

2019-12-07 18:16

NBA／巴特勒大三元領軍 熱火主場開季9連勝

2019-12-07 15:08

NBA／海瓦德何時歸隊？綠衫軍主帥：80%耶誕節前復出

2019-12-07 13:52

NBA／施羅德關鍵球挽救雷霆 灰狼延長賽飲恨

2019-12-07 15:42

網球／前球后丹麥甜心伍茲妮雅琪 宣布澳網後退休

2019-12-07 11:00

NBA／101位記者票選調查 安戴托昆波MVP呼聲最高

2019-12-07 10:35

NBA／騎士內部驚傳將帥失和 66歲菜鳥教頭遇難關

2019-12-07 11:08

羽球／第4度拚年終賽 周天成要甩小組賽魔咒

2019-12-07 18:04

ABL／台灣內戰林書緯復出 富邦奧斯丁首秀再等等

2019-12-07 14:27

ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉機

2019-12-07 18:29

NBA／魔術迎接4連勝 騎士近12戰吞11敗

2019-12-07 11:23

NBA／佐蒙德25分22籃板領軍 活塞險勝溜馬

2019-12-07 11:09

ABL／「超越勝負」滿場球迷見證首場台灣內戰

2019-12-08 00:01

爆米花／吳昇峰優質先發吞敗 合庫遭台電完封

2019-12-07 20:36

SBL／狀元郎張家禾首秀搶眼 教練：他比賽型

2019-12-07 19:41

中職／拚冠都差一步 悍將用中職教頭最高薪挖洪總

2019-12-08 00:10

SBL／向梅奧討教 黃鎮：再拚一座冠軍

2019-12-07 20:28

ABL／奪台灣內戰首勝 許晉哲：球迷進場大於勝負

2019-12-07 17:55

NBA／離開LA沒輸過 湖人客場11連勝

2019-12-08 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top