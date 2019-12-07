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威力盃／隊長松宇軒開轟 南投縣首闖4強拚季軍

2019-12-07 19:56聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

南投縣今天在花蓮台彩威力盃8強戰對上宜蘭縣，全場猛揮22支安打，包括松宇軒的一發2分全壘打，提前4局以24：3奪勝，隊史首度闖進4強，但隨後不敵桃園市隊無緣爭冠，明天將與花蓮藍隊爭季軍。

今年南投縣陣容以新街國小為主體，再找來千秋、中正及法治的主力球員組成聯隊，打出隊史參與威力盃的最佳成績，總教練紀俊麟坦言，全隊的表現可說超乎預期，「出來比賽沒給他們壓力，讓他們正常發揮，表現比我預期好一些，打得很順手。」

這次南投縣闖進4強，場場都展現凶猛火力，紀俊麟說：「我們1到9棒沒有弱棒，所以串連效果非常好，全部都表現都非常棒。」

其中隊長松宇軒今天在8強戰開轟，單場3安4打點貢獻，看在自家教頭紀俊麟眼中，不僅表現好、自主性強、對棒球的慾望也很強，「不管投球、蹲捕或打擊都滿到位的，在同齡球員中算滿突出。」

松宇軒指出，這一轟是自己在今年威力盃的首轟，打棒球以來敲出的6發全壘打都是今年升上6年級後所擊出，對於長打火力能提升的關鍵，他說：「在學校認真練習、聽教練的話。」

從4年級加入新街棒球隊起，松宇軒就被教練安排練捕手，「教練讓我去當捕手，我就去學習。」為了讓自己表現更精進，他也比其他人更勤奮，「別人在玩，我就在旁邊做動作或是拉橡皮筋。」

松宇軒樂於坐鎮本壘，平常也會特別觀察日職軟銀隊鐵捕甲斐拓也，「因為他動作很好又很快。」未來松宇軒還想繼續朝棒球之路發展，目標進軍職棒。 

南投縣松宇軒。記者葉姵妤／攝影
南投縣松宇軒。記者葉姵妤／攝影
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