威力盃／池冠旻猛打再飆6K守勝 高雄市首度爭冠

高雄市今天在台彩威力盃4強戰碰上地主花蓮藍隊，兩隊上演打擊戰，高雄市池冠旻單場3安4打點再後援關門，以搶眼的投打表現帶領球隊，助高雄市以13：12搶下勝利，隊史首闖威力盃冠軍戰，將與桃園市拚100萬冠軍獎金。

今年高雄市陣容以中正國小為主體，教練顏盟展也透露，當初要組成聯隊參賽時，第一個就鎖定桃源國小的池冠旻，「他在高雄市的比賽，表現就非常好，五年級表現就很好，入選IBA（世界軟式少棒錦標賽）國手後，這一年的成長看得見，升上六年級看他表現真的大躍進。」

池冠旻這次在威力盃擔任高雄市第4棒，昨天單日猛敲4轟，今天4強戰對戰花蓮縣，單場再揮3安，送回4分打點，並在第5局登板後援，投了2局被敲2安，送出6次三振，失1分，替球隊守住勝利。

顏盟展指出，池冠旻先前被測得的最快球速可達120公里，池冠旻自己則透露，上個月參與徐生明盃少棒賽，球速更有到125公里，「聽教練說，現在還沒有人比我快。」因此即使今天在關鍵局面登板，池冠旻也不緊張，「投給他們打就好，教練說在國小，我這種球速他們打不到。」