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威力盃／吳旻哲單日2勝 桃園市挺進冠軍戰

2019-12-07 17:07聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

桃園市挺進冠軍戰，將與高雄市爭冠。記者葉姵妤／攝影
桃園市挺進冠軍戰，將與高雄市爭冠。記者葉姵妤／攝影
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在花蓮進行的台彩威力盃進入第3天，桃園市今天先在8強賽以16：5擊敗衛冕軍台東縣，接著在4強戰以11：1打退南投縣，單日2勝搶下冠軍戰門票，明天將與高雄市爭冠，挑戰百萬獎金差一步，總教練王宜民說：「教練對他們有信心。」

桃園市在過去6屆威力盃拿下3座冠軍，但前兩年都在複賽首戰止步，今年再次挑戰第4冠，預賽取得2連勝挺進8強後，今天靠著吳旻哲連兩戰先發，替球隊穩住局面，提前4局打退對手，如願收下冠軍戰門票。

王宜民指出，今年球隊整體表現穩定，考量今天的對手台東縣和南投縣，打擊實力都不錯，所以都先壓控球最穩的投手吳旻哲先發，「靠打擊先把分數拉開，其他投手上去比較沒有壓力，這批球員的守備也滿穩定。」

吳旻哲今天先對台東縣先發2局失1分，接著對南投市再投2局無失分，單日2勝入袋，同時擔任第4棒合計揮出4支安打，貢獻4分打點。

談起自己的投球表現，吳旻哲表示：「第一場投得比較不好，沒有投到教練想要的位置，第2場控球比較好一點，還有靠隊友幫我守備。」

吳旻哲被王宜民肯定是目前桃園市陣中控球最穩定的投手，雖然球速沒有特別快，但靠控球讓打者打不好。吳旻哲今年在母校龜山國小也常在關鍵比賽扛重任，3度主投冠軍戰拿下2勝，明天也有望再扛冠軍戰先發。

吳旻哲去年就曾在MLB CUP次少棒賽拿下全壘打大賽冠軍，但升上6年級後，他透露，比起打擊，自己更喜歡當投手，「投球比較有信心。」偶像也從旅日球星王柏融換成了大聯盟「二刀流」日籍球星大谷翔平

桃園市吳旻哲單日2勝。記者葉姵妤／攝影
桃園市吳旻哲單日2勝。記者葉姵妤／攝影
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桃園市挺進冠軍戰，將與高雄市爭冠。記者葉姵妤／攝影
桃園市挺進冠軍戰，將與高雄市爭冠。記者葉姵妤／攝影
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王柏融大谷翔平大聯盟

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