親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

陳宜民喊冤遭提告錯愕 獨家畫面還原「輕拍女警」真相

台中警車翻落疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA賽事懶人包 (12月7日)賽事精華- 快艇 vs. 公鹿 (12月7日)

中職／高國輝驚訝悍將換帥 期待洪一中帶來改變

2019-12-07 16:02中央社 新北7日電

中職富邦悍將隊宣布將由前桃猿教頭洪一中接任總教練，悍將球員高國輝（右2）7日受訪...
中職富邦悍將隊宣布將由前桃猿教頭洪一中接任總教練，悍將球員高國輝（右2）7日受訪表示，得知消息時確實有點驚訝，很期待洪一中接任後能為悍將帶來改變。 中央社
分享

富邦悍將昨天宣布由洪一中接任總教練，悍將球員高國輝今天出席活動時表示，得知消息時確實有點驚訝，不過球員還是要做好自己的事情，也很期待洪一中接任後能為悍將帶來改變。

富邦慈善基金會今天舉辦「悍動希望公益棒球營」，悍將選手高國輝、林宥穎、高孝儀、李宗賢及陳仕朋擔任教練，指導國小球員。

悍將昨天宣布明年球季總教練由洪一中擔任，投下震撼彈，對此高國輝說：「當下是有點驚訝，畢竟他在Lamigo很久了，但我覺得也不用太過於訝異，因為這是職業棒球，總教練到哪裡都是做他的工作，球員也是一樣。」

高國輝認為，在職棒不能等教練適應球員，而是球員要想辦法適應環境，「對選手來說，不管教練是誰，就要想辦法做好自己當下的事情，把成績打好」。

高國輝曾在2008年八搶三奧運資格賽中華隊，與當時的總教練洪一中共事過，他回憶，「那時候我們處於劣勢，但洪總一直鼓勵我們，尤其是年輕的選手，不要放棄，要打給人家看，事實上我們也是做到了」。

高國輝以往對洪一中的印象是「聰明」，他指出，洪一中在調度時很快，「有時候不得不佩服他，可以帶Lamigo拿這麼多次冠軍，也期待洪總來之後，能夠幫助這個球隊做些改變，能夠更進步」。

高國輝指出，雖然近幾年悍將戰績有好轉，但還未達到球迷的期待，他說：「希望這個球隊能愈來愈好，明年球季能讓大家看到不一樣的富邦悍將。」

林宥穎職棒換過10個教頭 對洪一中印象很果斷

富邦悍將宣布由洪一中接任新球季的總教練，悍將捕手林宥穎表示，職棒生涯9年來換了10個總教練，所以不會有太多想法；而對同樣捕手出身的洪一中，林宥穎的印象是「很果斷」。

林宥穎笑說，自己職棒生涯期間已經換了10個總教練，「所以我沒有去想說會換誰，或是什麼時候會換，對我來說職業選手就是準備好每一天，準備好比賽，最重要還是幫助球隊贏球」。

林宥穎指出，自己遇過的總教練可能大方向會相同，但有些小細節、小方針會不太一樣，「相信洪總教練會帶給我們不一樣的球風，帶領球隊拿下勝利、總冠軍」。

林宥穎對洪一中的印象是做事情很果斷，「應該算滿嚴厲的，但畢竟觀察跟相處是兩件事情，要相處過後才知道到底是怎樣」。

洪一中是捕手出身，身為捕手的林宥穎認為，總教練一定會對捕手比較嚴厲，之前也遇過不少捕手總教練，像是葉君璋、曾智偵，「這是一定的，如果換做有一天我當總教練，對我的捕手也會是嚴厲，換個角度去想，不用有過多的想法」。

林宥穎指出，現階段就是先把自己準備好，大約是從2個星期前開始自主訓練，「今年比較晚，因為之前有秋訓，結束後休一段時間，現在慢慢恢復」。

高國輝洪一中富邦悍將

延伸閱讀

中職／教練團空缺怎補？蔡承儒：已有藍圖

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬...

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年...

相關新聞

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

中職／教練團空缺怎補？蔡承儒：已有藍圖

2019-12-07 13:08

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

青棒／分享選球眼秘訣 恰恰：少玩電動

2019-12-06 23:55

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年全換新

2019-12-06 23:53

威力盃／並列最多冠 東縣、桃市8強提前碰頭

2019-12-06 23:51

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

威力盃／杜翊澤、余子承連線 衛冕軍台東縣闖8強

2019-12-06 19:38

中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05

棒球／陳偉殷訓練營8日到基隆 指導三級球隊

2019-12-06 19:04

威力盃／屏東縣拚8強失利 穿上學長王柏融的愛心保暖

2019-12-06 19:01

威力盃／「天線寶寶」曹以諺打優於投 桃園市挺進8強

2019-12-06 18:21

青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

2019-12-06 17:51

青棒／球僮變MVP 何恆佑下一步目標旅外

2019-12-06 17:19

青棒／張弘稜獲最佳投手 野茂英雄看好未來

2019-12-06 17:19

青棒／U18奪冠跟著嗨 陳傑憲看好新世代

2019-12-06 15:25

青棒／人生階段不同猶豫 彭政閔想證明自己

2019-12-06 14:43

青棒／國際賽怎麼備戰？彭政閔分享不服輸心態

2019-12-06 14:09

日職／火腿新增洋砲 日媒預測王柏融爭指定打擊

2019-12-06 11:09

中職／傳罹患急性白血病 球評潘忠韋：積極面對

2019-12-06 10:45

威力盃／好手齊聚後山 台彩總經理：盼成國手搖籃

2019-12-06 00:16

威力盃／基隆10小將出征 2女生表現不輸人

2019-12-06 00:09

中職／胡金龍想保「薪」一哥 隊友林益全是競爭者

2019-12-06 00:05

威力盃／基隆市僅10人參賽 2女將表現吸睛

2019-12-05 20:53

威力盃／台南市火力凶猛 單日只用2投奪二連勝

2019-12-05 20:25

威力盃／爸爸就是教練 台北市謝植家棄足球改打棒球

2019-12-05 19:33

中職／50萬俱樂部成員 新球季恐將減少

2019-12-05 19:15

威力盃／21隊參賽寫新高 上演首次「離島大戰」

2019-12-05 18:48

中職／「薪」一哥誰當 林益全、胡金龍都是熱門

2019-12-05 18:09

中職／高苑幫一起退休 鄭錡鴻學習當教練

2019-12-05 17:36

冬盟／味全龍勝率過半 黃柏豪打擊出色

2019-12-05 17:09

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00
看更多

熱門文章

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39

NBA／狀元威廉森歸期恐再拉長 本季擬不打背靠背賽事

2019-12-06 15:25

NBA／戴維斯飆39分相助 詹皇會安東尼輕鬆收勝

2019-12-07 14:25

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

NBA／本季首位下台 尼克開除主帥費茲戴爾

2019-12-07 07:48

NBA／羅賓森致勝灌籃 勇士退公牛止4連敗

2019-12-07 12:10

NBA／柯瑞再動刀清除鋼針 明年2月重新估傷情

2019-12-07 08:18

NBA／準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂射手

2019-12-07 12:40

NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

2019-12-06 17:23

NBA／約柯奇30分無用 綠衫軍碎金塊收三連勝

2019-12-07 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top