中職／高國輝驚訝悍將換帥 期待洪一中帶來改變

中職富邦悍將隊宣布將由前桃猿教頭洪一中接任總教練，悍將球員高國輝（右2）7日受訪表示，得知消息時確實有點驚訝，很期待洪一中接任後能為悍將帶來改變。 中央社 分享 facebook

富邦悍將昨天宣布由洪一中接任總教練，悍將球員高國輝今天出席活動時表示，得知消息時確實有點驚訝，不過球員還是要做好自己的事情，也很期待洪一中接任後能為悍將帶來改變。

富邦慈善基金會今天舉辦「悍動希望公益棒球營」，悍將選手高國輝、林宥穎、高孝儀、李宗賢及陳仕朋擔任教練，指導國小球員。

悍將昨天宣布明年球季總教練由洪一中擔任，投下震撼彈，對此高國輝說：「當下是有點驚訝，畢竟他在Lamigo很久了，但我覺得也不用太過於訝異，因為這是職業棒球，總教練到哪裡都是做他的工作，球員也是一樣。」

高國輝認為，在職棒不能等教練適應球員，而是球員要想辦法適應環境，「對選手來說，不管教練是誰，就要想辦法做好自己當下的事情，把成績打好」。

高國輝曾在2008年八搶三奧運資格賽中華隊，與當時的總教練洪一中共事過，他回憶，「那時候我們處於劣勢，但洪總一直鼓勵我們，尤其是年輕的選手，不要放棄，要打給人家看，事實上我們也是做到了」。

高國輝以往對洪一中的印象是「聰明」，他指出，洪一中在調度時很快，「有時候不得不佩服他，可以帶Lamigo拿這麼多次冠軍，也期待洪總來之後，能夠幫助這個球隊做些改變，能夠更進步」。

高國輝指出，雖然近幾年悍將戰績有好轉，但還未達到球迷的期待，他說：「希望這個球隊能愈來愈好，明年球季能讓大家看到不一樣的富邦悍將。」

林宥穎職棒換過10個教頭 對洪一中印象很果斷

富邦悍將宣布由洪一中接任新球季的總教練，悍將捕手林宥穎表示，職棒生涯9年來換了10個總教練，所以不會有太多想法；而對同樣捕手出身的洪一中，林宥穎的印象是「很果斷」。

林宥穎笑說，自己職棒生涯期間已經換了10個總教練，「所以我沒有去想說會換誰，或是什麼時候會換，對我來說職業選手就是準備好每一天，準備好比賽，最重要還是幫助球隊贏球」。

林宥穎指出，自己遇過的總教練可能大方向會相同，但有些小細節、小方針會不太一樣，「相信洪總教練會帶給我們不一樣的球風，帶領球隊拿下勝利、總冠軍」。

林宥穎對洪一中的印象是做事情很果斷，「應該算滿嚴厲的，但畢竟觀察跟相處是兩件事情，要相處過後才知道到底是怎樣」。

洪一中是捕手出身，身為捕手的林宥穎認為，總教練一定會對捕手比較嚴厲，之前也遇過不少捕手總教練，像是葉君璋、曾智偵，「這是一定的，如果換做有一天我當總教練，對我的捕手也會是嚴厲，換個角度去想，不用有過多的想法」。

林宥穎指出，現階段就是先把自己準備好，大約是從2個星期前開始自主訓練，「今年比較晚，因為之前有秋訓，結束後休一段時間，現在慢慢恢復」。