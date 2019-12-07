親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

韓贏謝龍介要請雞排2700份 館長：小英贏我請1萬份

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA精彩演出- Marco Belinelli追平三分球 (12月7日)賽事精華- 魔術 vs. 騎士 (12月7日)

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43聯合報 記者蘇志畬／台北即時報導

兆豐新聞盃棒球賽，富邦悍將領隊蔡承儒擔任先發投手。記者蘇志畬／攝影
兆豐新聞盃棒球賽，富邦悍將領隊蔡承儒擔任先發投手。記者蘇志畬／攝影
分享
富邦悍將隊昨天宣布招攬洪一中擔任新球季總教練，目標拿下進軍中職三年來始終欠缺的一座總冠軍，領隊蔡承儒表示，開出三年合約，至於月薪則不方便透露，但應會超越徐生明的總教練月薪38萬紀錄。

兆豐新聞盃棒球賽今天開打，蔡承儒擔任富邦隊先發投手，賽後接受媒體訪問時，談到招攬洪一中擔任總教練的過程，11月時召開檢討會議，討論到過去三年都未打進總冠軍賽，加上日本樂天集團買下Lamigo桃猿隊，評估有機會網羅洪一中擔任總教練。

洪一中11月時仍在帶領中華隊參加世界棒球12強賽，因此悍將隊僅由副領隊陳昭如打個招呼，直到洪總結束12強賽事返台，並與樂天集團先談過新球季合約，才開始正式接觸，上周日正式面談，蔡承儒說：「過程滿順利，也滿快的。」

至於外界關心的合約內容，被問到是否有超越1998年味全龍隊總教練徐生明的38萬月薪？「應該是比較高。」蔡承儒說，當初集團就已拍板，最高可開出三年合約，薪水上也希望展現最大誠意，但雙方討論後決定不公開。

洪一中執教16年，累計拿下884勝718敗29和，勝率0.552，手握七座總冠軍，無論勝場、冠軍數都是中職紀錄，悍將隊決定爭取上沒有太多掙扎，蔡承儒表示：「洪總過去的資歷、經驗，還有帶隊的好成績，沒有話說，能夠幫助球隊的事情，我們都盡量去爭取。」

兆豐新聞盃棒球賽，富邦悍將領隊蔡承儒擔任先發投手。記者蘇志畬／攝影
兆豐新聞盃棒球賽，富邦悍將領隊蔡承儒擔任先發投手。記者蘇志畬／攝影
分享

蔡承儒洪一中世界棒球12強

延伸閱讀

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年...

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全...

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖...

相關新聞

中職／教練團空缺怎補？蔡承儒：已有藍圖

2019-12-07 13:08

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

青棒／分享選球眼秘訣 恰恰：少玩電動

2019-12-06 23:55

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年全換新

2019-12-06 23:53

威力盃／並列最多冠 東縣、桃市8強提前碰頭

2019-12-06 23:51

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

威力盃／杜翊澤、余子承連線 衛冕軍台東縣闖8強

2019-12-06 19:38

中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05

棒球／陳偉殷訓練營8日到基隆 指導三級球隊

2019-12-06 19:04

威力盃／屏東縣拚8強失利 穿上學長王柏融的愛心保暖

2019-12-06 19:01

威力盃／「天線寶寶」曹以諺打優於投 桃園市挺進8強

2019-12-06 18:21

青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

2019-12-06 17:51

青棒／球僮變MVP 何恆佑下一步目標旅外

2019-12-06 17:19

青棒／張弘稜獲最佳投手 野茂英雄看好未來

2019-12-06 17:19

青棒／U18奪冠跟著嗨 陳傑憲看好新世代

2019-12-06 15:25

青棒／人生階段不同猶豫 彭政閔想證明自己

2019-12-06 14:43

青棒／國際賽怎麼備戰？彭政閔分享不服輸心態

2019-12-06 14:09

日職／火腿新增洋砲 日媒預測王柏融爭指定打擊

2019-12-06 11:09

中職／傳罹患急性白血病 球評潘忠韋：積極面對

2019-12-06 10:45

威力盃／好手齊聚後山 台彩總經理：盼成國手搖籃

2019-12-06 00:16

威力盃／基隆10小將出征 2女生表現不輸人

2019-12-06 00:09

中職／胡金龍想保「薪」一哥 隊友林益全是競爭者

2019-12-06 00:05

威力盃／基隆市僅10人參賽 2女將表現吸睛

2019-12-05 20:53

威力盃／台南市火力凶猛 單日只用2投奪二連勝

2019-12-05 20:25

威力盃／爸爸就是教練 台北市謝植家棄足球改打棒球

2019-12-05 19:33

中職／50萬俱樂部成員 新球季恐將減少

2019-12-05 19:15

威力盃／21隊參賽寫新高 上演首次「離島大戰」

2019-12-05 18:48

中職／「薪」一哥誰當 林益全、胡金龍都是熱門

2019-12-05 18:09

中職／高苑幫一起退休 鄭錡鴻學習當教練

2019-12-05 17:36

冬盟／味全龍勝率過半 黃柏豪打擊出色

2019-12-05 17:09

中職／ 彭政閔加入青棒營教練 新球季職務未定

2019-12-05 16:13

中職／陳傑憲已能正常丟球 新球季盼回游擊

2019-12-05 16:09

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00
看更多

熱門文章

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

NBA／曾質疑勇士選擇柯瑞 艾利斯坦言早已被征服

2019-12-06 14:58

NBA／狀元威廉森歸期恐再拉長 本季擬不打背靠背賽事

2019-12-06 15:25

NBA／尼克連兩戰慘敗 創隊史74年來首見紀錄

2019-12-06 15:09

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

NBA／40分場次直追史陶德邁爾 布克瞄準隊史紀錄

2019-12-06 15:22

NBA／柯瑞再動刀清除鋼針 明年2月重新估傷情

2019-12-07 08:18

NBA／本季首位下台 尼克開除主帥費茲戴爾

2019-12-07 07:48

NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

2019-12-06 17:23

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39

NBA／羅賓森致勝灌籃 勇士退公牛止4連敗

2019-12-07 12:10

MLB／曬光腳丫帥照 陳偉殷發文憶日職往事

2019-12-06 16:36

NBA／首輪籤將扭轉球隊命運 勇士下季更強大？

2019-12-07 10:03

舉重／禁藥分析出現不利結果 陳士杰遭國際舉重禁賽

2019-12-06 18:14

MLB／自由市場回溫 紅雀加入瘋邦爭奪戰

2019-12-06 17:07

MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

2019-12-07 09:24

籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

2019-12-07 09:06

NBA／大讚唐西奇 奈許：有望超越諾維茨基

2019-12-07 10:01

NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

2019-12-06 16:26

棒球／陳偉殷訓練營8日到基隆 指導三級球隊

2019-12-06 19:04

NBA／約柯奇30分無用 綠衫軍碎金塊收三連勝

2019-12-07 11:44

NBA／「太過放鬆」76人單場21失誤兵敗華盛頓

2019-12-07 00:09

NBA／尼克總教練空缺 世界和平毛遂自薦

2019-12-07 10:27

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年全換新

2019-12-06 23:53

青棒／分享選球眼秘訣 恰恰：少玩電動

2019-12-06 23:55

NBA／尼克主場慘敗 美記者推測教頭飯碗快不保

2019-12-06 16:31

青棒／U18奪冠跟著嗨 陳傑憲看好新世代

2019-12-06 15:25

威力盃／杜翊澤、余子承連線 衛冕軍台東縣闖8強

2019-12-06 19:38

MLB／國民留奪冠功臣 坎崔克簽1年650萬美元

2019-12-07 08:10

青棒／國際賽怎麼備戰？彭政閔分享不服輸心態

2019-12-06 14:09

NBA／準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂射手

2019-12-07 12:40

NBA／尼克近年教頭一換再換 柯爾慶幸當初未赴大蘋果

2019-12-07 12:08

SBL／賽森首秀23分12籃板 九太科技退璞園

2019-12-06 19:31

青棒／張弘稜獲最佳投手 野茂英雄看好未來

2019-12-06 17:19

NBA／騎士內部驚傳將帥失和 66歲菜鳥教頭遇難關

2019-12-07 11:08

青棒／球僮變MVP 何恆佑下一步目標旅外

2019-12-06 17:19

青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

2019-12-06 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top