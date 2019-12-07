中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

兆豐新聞盃棒球賽，富邦悍將領隊蔡承儒擔任先發投手。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊昨天宣布招攬洪一中擔任新球季總教練，目標拿下進軍中職三年來始終欠缺的一座總冠軍，領隊蔡承儒表示，開出三年合約，至於月薪則不方便透露，但應會超越徐生明的總教練月薪38萬紀錄。

兆豐新聞盃棒球賽今天開打，蔡承儒擔任富邦隊先發投手，賽後接受媒體訪問時，談到招攬洪一中擔任總教練的過程，11月時召開檢討會議，討論到過去三年都未打進總冠軍賽，加上日本樂天集團買下Lamigo桃猿隊，評估有機會網羅洪一中擔任總教練。

洪一中11月時仍在帶領中華隊參加世界棒球12強賽，因此悍將隊僅由副領隊陳昭如打個招呼，直到洪總結束12強賽事返台，並與樂天集團先談過新球季合約，才開始正式接觸，上周日正式面談，蔡承儒說：「過程滿順利，也滿快的。」

至於外界關心的合約內容，被問到是否有超越1998年味全龍隊總教練徐生明的38萬月薪？「應該是比較高。」蔡承儒說，當初集團就已拍板，最高可開出三年合約，薪水上也希望展現最大誠意，但雙方討論後決定不公開。