中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

Lamigo桃猿於今年中職球季完成隊史首見三連霸，球員們當時把教頭洪一中（中）高高拋起。 報系資料照 分享 facebook 中職最多勝教頭洪一中將轉戰富邦悍將隊執掌兵符，昨天消息傳出後在棒壇丟下一枚震撼彈，原因除了離開執教生涯16年效力的Lamigo桃猿隊，更是首位帶隊奪冠後被挖角的總教練。

富邦悍將隊提出三年總教練合約，擊敗接手猿隊的日本樂天集團開出的一年合約，成功招攬到洪一中。洪總坦言，自己期望獲得複數年合約，加上猿隊已轉售，少了與劉家的緣分羈絆，也讓洪總能夠選擇離開。

洪一中自2004年季中接任La new熊教頭，除2010年曾降下二軍，生涯執教期間全數都在La new熊、Lamigo桃猿隊，累計拿下884勝718敗29和，勝率0.552，今年才剛帶隊取得三連霸，七座總冠軍有六座是在近八年拿下，締造桃猿王朝。

在中職總教練更替頻繁的風氣下，拿下總冠軍幾乎等於飯碗保證，歷年拿下總冠軍後，隔年未續留在同一隊的總教練，洪一中僅僅是第三人；1991年宋宦勳帶領味全龍隊拿下中職史上第一座總冠軍，隔年雖未續掌兵符，但仍留在龍隊擔任顧問。

1996年日籍教頭大石彌太郎為統一獅隊拿下二連霸，但隔年因獅隊希望教練團本土化，而未獲續聘；1999年味全龍隊拿下三連霸，總教練徐生明隔年雖然轉戰台灣大聯盟雷公隊，卻是遇到不可抗力，因龍隊在奪冠後宣布解散。

中職30年來，洪一中是首位奪冠後在別隊招攬下離隊的總教練，代表執教價值受到肯定，繼球員自由轉隊後，總教練流動管道也更加暢通，讓球季後的中職增添話題。