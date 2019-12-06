桃猿留不住洪一中領隊自責 悍將傳不止挖1人

洪一中（右）轉掌富邦悍將隊兵符。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

樂天接手中職Lamigo桃猿隊，總教練洪一中確定離開，轉掌富邦悍將隊兵符。桃猿隊領隊劉玠廷感到自責，「這是球隊很大的損失」，而悍將隊可能接觸桃猿不止一名教練團成員。

樂天接手中職Lamigo桃猿隊，新球隊隊名、球衣等相關事宜都還沒有正式對外公布，卻先傳出總教練洪一中遭富邦悍將隊挖角消息，悍將隊也發聲明稿證實，球團開出複數年合約，聘請洪一中任悍將隊總教練，原總教練陳連宏、首席教練劉榮華、打擊教練陳該發、守備教練張家浩、跑壘教練林宗男不續聘。

桃猿領隊劉玠廷表示，球隊轉手交接期，樂天隊給的第一個任務就是希望可以跟洪一中完成續約，「但可能因為個人或者球隊有做不好的地方，沒辦法將洪一中留下來，我的心情很複雜，對桃猿隊的球迷也感到很抱歉」。

劉玠廷表示，洪一中離開，對球隊是很大的損失，短短一週內發生的事情，面對這樣的狀況，球隊只能想辦法趕快重整旗鼓，下個月就要開始春訓了，備戰明年球季時程上其實很緊繃。

據了解，富邦悍將隊除了挖角洪一中，也與多名桃猿隊的教練接觸，教練轉換陣營的情況應該不會到此結束。劉玠廷坦言確實有聽到類似的傳言，「但不要說是挖角，這是教練們的自由選擇」，至於目前桃猿隊新任總教練人選，劉玠廷則表示還沒有定案。