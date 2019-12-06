威力盃／杜翊澤、余子承連線 衛冕軍台東縣闖8強

台彩威力盃複決賽今天下午在花蓮國福棒壘球場展開，衛冕軍台東縣克服開賽的7分落後，靠著5局下灌進8分大局，終場以14：10擊敗台北市挺進8強，下一戰將強碰勁敵桃園市。

台東縣一開賽就被台北市打進7分，儘管下半局追回5分，仍一路落後給對手，直到第5局兩隊還維持3分差，台東縣靠伍識均的三壘打帶起攻勢，之後靠第1棒杜翊澤的2分打點安打超前比數，台東縣單局進帳8分逆轉戰局。

「第一局就被打那麼多分，小朋友他們沒有放棄，後面把比數追上來。」台東縣總教練陳玉船指出，今年球員實力平均，打團體戰，輸贏讓他們自由發揮，只希望球員在場上能開心比賽，「都放手讓他們去攻擊，最後他們也有做到他們想要的結果。」

杜翊澤、余子承扮演球隊開路角色，表現稱職，除了杜翊澤的關鍵一擊掃回2分打點，余子承單場3支3、2打點也是全隊表現最佳。陳玉船表示，余子承這次賽事打擊維持得不錯，一場比賽幾乎都有2支安打，平常練習的表現也很穩定。

杜翊澤今天擔任球隊游擊手，但首局就發生失誤，他說：「太緊張了，有點影響打擊。」但他在5局下揮出致勝安打建功，他透露，當下想著要把握住機會，「因為這場不能輸。」