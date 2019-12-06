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中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05聯合報 記者葉姵妤／即時報導

原Lamigo桃猿隊教頭洪一中接掌悍將隊兵符。 聯合報特派記者侯永全／攝影
原Lamigo桃猿隊教頭洪一中接掌悍將隊兵符。 聯合報特派記者侯永全／攝影
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富邦悍將隊大動作改組教練團，今天宣布聘請原Lamigo桃猿隊教頭洪一中接掌悍將隊兵符，以複數年約延攬洪一中，原總教練陳連宏、首席教練劉榮華、打擊教練陳該發、守備教練張家浩、跑壘教練林宗男則都不續聘。

悍將隊新聞稿如下：

為持續調整球隊戰力，富邦悍將2020球季將聘請洪一中擔任總教練，同時以複數年約展現球團誠意，期望透過洪總教練豐富的執教經驗，為球隊帶來全新氣象並寫下佳績，進而帶領悍將開創全新時代。

洪一中總教練自2004年起擔任中職總教練以來，累計執教1630場、884場勝場、7次執教總冠軍，均是中職史上最高紀錄，2012年起創下八年內六度獲得中職年度最佳總教練獎的空前殊榮，更曾先後擔任亞洲職棒大賽、奧運(含資格賽)、亞洲職棒冠軍爭霸賽與世界棒球12強賽代表隊總教練，多次成功領軍率隊為國家爭取榮耀。

此外，富邦悍將教練團也將進行人事異動，原總教練陳連宏、首席教練劉榮華、打擊教練陳該發、守備教練張家浩、跑壘教練林宗男等五名教練，今年合約到期後將不再續聘，另球隊情蒐林瑋恩也因生涯考量規劃離隊。富邦悍將肯定與感謝陳連宏總教練及教練團過去對球隊的貢獻與付出，也祝福他們未來能有更好的成就與發展。

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富邦悍將洪一中中職Lamigo桃猿

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