威力盃／屏東縣拚8強失利 穿上學長王柏融的愛心保暖

屏東縣今天在台彩威力盃一日兩戰，上午靠著黃鉑桓的好投，以5：3淘汰上屆亞軍新北市，搶下晉級門票，但下午與南投縣隊爭8強失利，以8：21吞敗打道回府。

屏東縣以復興國小及大平國小組聯隊參賽，但總教練林省言透露，球隊來到花蓮前沒有事先集合，「4日當天報到就出發了，一來就準備比賽，第一場比賽默契還不好，後來大家才比較熟悉，開始會聊天。」

今天與新北市隊拚晉級，屏東縣推出陣中控球最穩定的黃鉑桓先發，完投6局失3分，壓制新北市攻勢，拿下勝投，也報了去年的一箭之仇。黃鉑桓透露，去年自己先發對上屏東縣，「第一局就失分多分」，球隊最中以4：24慘敗給新北市，今年自己表現比去年好，復仇成功。

因前天一到飯店就撞到牆壁，黃鉑桓今天左眼帶著一塊「黑輪」登板，但他表示，不會影響投球。儘管在5局下遇上亂流失3分，教練團選擇讓他自己化解危機，他也成功完成任務，黃鉑桓說：「就一顆球一顆球投，慢慢來。」