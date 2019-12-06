威力盃／「天線寶寶」曹以諺打優於投 桃園市挺進8強

桃園市在今年台彩威力盃尋求第4冠，預賽連續擊敗新竹市、台北市拿下分組第一，並抽中種子籤直闖8強，下一戰將對上挑戰3連霸的台東縣。陣中「高人一等」的「天線寶寶」曹以諺也成為焦點之一，身高183公分在少棒球員中鶴立雞群。

曹以諺目前身高183公分，是今年參賽球員中最高大，他透露，自己4年級加入大勇國小棒球隊時僅約140公分，之後身材抽高，但沒有特別喝牛奶或跳繩，「可能是遺傳吧，媽媽165公分，爸爸182公分。」

他也提到，自己到目前為止，在各個比賽都還沒有看過和自己身材相仿的少棒球員，「看都沒看過。」僅在上個月徐生明盃遇過身高175公分的南韓隊球員。

光是站上場，曹以諺的身材就能給對手壓力，他也對自己的打擊頗有信心，升上6年級後已在正式盃賽揮出6發全壘打，而雖然擔任投手也有身高優勢，對於自己的控球，他卻很誠實地說：「不是不好，是很爛。」

曹以諺透露，自己還曾經在友誼賽時擔任投手時，對打者投出觸身球，「把人家丟到哭了。」而苦主這次也代表台南市隊參賽，兩人昨天再次碰頭還合影留念。