青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

為期四天的Nike青棒訓練營今天畫下句點，總監范斯特（Darren Fenster）、前時報鷹洋投多情（David Turgeon）都認為，今年球員整體潛力、素質都是歷屆最佳。

訓練營參與學員素質逐年成長，范斯特認為原因很多，其中一點是，剛開始舉辦時，台灣各隊教練還摸不清頭緒，但近年來逐漸繳出成果，也讓教練們有信心派出較好的球員參加，而重複來參與的球員，也幫助新學員迅速融入環境。

范斯特也認為訓練營教導的東西，與學員母隊教導的不會衝突，因不同教練而接觸到不同文化，能夠幫助球員學習如何適應改變，也能接受不同刺激。

擔任訓練營教練團的多情則指出，台灣因訓練系統啟動較早，以青棒來說，台灣球員技術上比美國好，但原因是同時期美國小孩多項運動並行，未來若專注在單項運動，成長不同。

訓練營雖以青棒為主，但近年來會挑選一位國中生參與，身為今年唯一的國中生林盛恩也獲得鬥士獎，肯定他的精神表現，林盛恩表示，因為是唯一一個國中生，第一次參與難免有些緊張，吸收最多的是守備觀念。

第七屆Nike青棒訓練營個人獎項如下：