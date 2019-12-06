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青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

2019-12-06 17:51聯合報 記者蘇志畬／新莊即時報導

為期四天的Nike青棒訓練營今天畫下句點，總監范斯特（Darren Fenster）、前時報鷹洋投多情（David Turgeon）都認為，今年球員整體潛力、素質都是歷屆最佳。

訓練營參與學員素質逐年成長，范斯特認為原因很多，其中一點是，剛開始舉辦時，台灣各隊教練還摸不清頭緒，但近年來逐漸繳出成果，也讓教練們有信心派出較好的球員參加，而重複來參與的球員，也幫助新學員迅速融入環境。

范斯特也認為訓練營教導的東西，與學員母隊教導的不會衝突，因不同教練而接觸到不同文化，能夠幫助球員學習如何適應改變，也能接受不同刺激。

擔任訓練營教練團的多情則指出，台灣因訓練系統啟動較早，以青棒來說，台灣球員技術上比美國好，但原因是同時期美國小孩多項運動並行，未來若專注在單項運動，成長不同。

訓練營雖以青棒為主，但近年來會挑選一位國中生參與，身為今年唯一的國中生林盛恩也獲得鬥士獎，肯定他的精神表現，林盛恩表示，因為是唯一一個國中生，第一次參與難免有些緊張，吸收最多的是守備觀念。

第七屆Nike青棒訓練營個人獎項如下：

最有價值球員：何恆佑（穀保家商）

最佳投手獎：張弘稜（三民高中）

最佳打擊獎：李灝宇（平鎮高中

最佳防守獎：高瑋倫（鶯歌工商）

最佳捕手獎：林承皓（北科附工）

鬥士獎：林盛恩（忠孝國中）

第七屆Nike青棒訓練營，忠孝國中林盛恩（右）獲頒鬥士獎。記者蘇志畬／攝影
第七屆Nike青棒訓練營，忠孝國中林盛恩（右）獲頒鬥士獎。記者蘇志畬／攝影
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第七屆Nike青棒訓練營，北科附工林承皓（右）獲頒最佳捕手獎。記者蘇志畬／攝影
第七屆Nike青棒訓練營，北科附工林承皓（右）獲頒最佳捕手獎。記者蘇志畬／攝影
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第七屆Nike青棒訓練營，鶯歌工商高瑋倫（右）獲頒最佳防守獎。記者蘇志畬／攝影
第七屆Nike青棒訓練營，鶯歌工商高瑋倫（右）獲頒最佳防守獎。記者蘇志畬／攝影
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第七屆Nike青棒訓練營，總監范斯特（Darren Fenster）。記者蘇志畬...
第七屆Nike青棒訓練營，總監范斯特（Darren Fenster）。記者蘇志畬／攝影
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第七屆Nike青棒訓練營，平鎮高中李灝宇（右）獲頒最佳打擊獎。記者蘇志畬／攝影
第七屆Nike青棒訓練營，平鎮高中李灝宇（右）獲頒最佳打擊獎。記者蘇志畬／攝影
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平鎮高中穀保

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