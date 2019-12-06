青棒／球僮變MVP 何恆佑下一步目標旅外

Nike青棒訓練營今天結訓，穀保家商何恆佑（右）拿下最有價值球員獎。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 為期四天的Nike青棒訓練營今天結訓，穀保家商何恆佑展現的態度獲得教練團肯定，拿下最有價值球員獎，學員齊喊「大物、大物」，未來何恆佑也打算朝職棒發展。

何恆佑上台領獎時與總監范斯特（Darren Fenster）配合演出自創擊掌手勢，范斯特跟他相約，如果在美國相遇要再做一次，何恆佑表示，高中畢業後將以旅外為第一優先，若無機會則投入中職選秀，暫時不考慮繼續升學。

現任紅襪隊外野巡迴教練的范斯特，稱讚何恆佑在營隊中用心學習，也願意吸收、嘗試新事物，展現出很大的熱情，比賽時的態度也輕鬆自在。

何恆佑去年擔任訓練營球僮，今年自己成為場上學員，更加把握機會學習，何恆佑表示：「因為知道要做什麼，來這邊是來學習的，敢問才有收穫，不能跟平常練球一樣。」

這次訓練營何恆佑就趁機請教彭政閔，面對低潮要如何調適？何恆佑表示：「其實最需要學習的就是心態，像是恰恰跟陳冠宇學長，心態都很好，希望像冠宇學長一樣永遠微笑，對自己有信心。」

U18拿下冠軍，加上交流賽時頭部挨了一記觸身球，卻也讓何恆佑淺嘗知名度上升滋味，個人IG追蹤人數從900多增加到2000多，不過何恆佑也一度因此迷失。