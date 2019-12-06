青棒／U18奪冠跟著嗨 陳傑憲看好新世代

統一獅隊陳傑憲，到Nike青棒訓練營擔任教練。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

今年Nike青棒訓練營陣中有12名U18世界盃青棒國手，統一獅隊陳傑憲對這批球員印象深刻，看好他們能形成一個新的世代，幫助台灣棒球變得更強，也點名陳柏毓、李灝宇、林子崴、何恆佑令他印象深刻。

中華隊今年在U18世界盃擊敗美國隊拿下冠軍，陳傑憲拿著手機全程緊盯，奪冠那一刻也自己也很嗨，差點嚇到旁邊的人，陳傑憲表示：「高中只是一個過程，已經有這麼好的條件，希望他們好好珍惜、把握自己的東西，明確知道未來方向，往目標去前進。」

陳傑憲從陳柏毓高一時開始注意到這名球員，加上雙方父親互為好友，也讓他特別期待陳柏毓的表現，今年在U18表現突出，隨後又入選亞錦賽成棒隊，陳傑憲說：「高中生能夠越級很厲害，他資質本來就很好。」

U18對上南韓隊時，平鎮高中游擊手李灝宇被觸身球砸中，立刻回頭怒瞪投手，陳傑憲直呼「滿man、滿帥的」，讓他印象深刻的原因不僅是眼神帶有殺氣，陳傑憲說：「感覺到企圖心很強，畢竟棒球是野球嘛。」

何恆佑雖然是在U18開打前的交流賽中被觸身球砸中頭部，但陳傑憲也有注意到這一幕，「都已經這個樣子，還想去為台灣爭光，真的是一件很值得讚賞的事。」

與林子崴結緣對陳傑憲是件奇妙的事，當年還是U21中華隊國手時，林子崴的姐姐跑來幫忙要簽名，結果當年的小弟弟，如今已是台灣有名的青棒球員。