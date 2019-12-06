青棒／人生階段不同猶豫 彭政閔想證明自己

中信兄弟退役球星彭政閔，到Nike青棒訓練營擔任教練。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 中職球星彭政閔多次參加Nike青棒訓練營，今年是第一次不在自主訓練期間兼任指導角色，彭政閔說：「看到的東西可能多一點，看到態度、動作上，會有一些想法。」

彭政閔今年宣布退休，下一步怎麼走？仍在與中信兄弟球團討論，不用再自主訓練，彭政閔坦言，多少有點不習慣，不過還是維持一定體能，更多時間花在整理思緒跟禮物，彭政閔說：「很多朋友送的東西還沒有時間整理。」

彭政閔認為，Nike訓練營提供的環境，是過去球員沒經歷過的，但也代表整體環境越來越好，彭政閔說：「其他國家同齡球員也不斷進步，我們要在世界上競爭，繼續多學習。」

高中生未來可能面臨進入職棒、繼續升學或是加入業餘隊的選擇，彭政閔表示：「或許會讓人猶豫，職棒環境越來越好，有心要到職棒，或希望有更好的球技、證明自己，相信加入職棒是不錯的方向。」

彭政閔在人生不同階段也曾面臨猶豫抉擇，今年要轉任教練，就擔心自己能否勝任，彭政閔表示：「就抱持學習心態，不要讓自己有太多壓力，或許收穫更多。」

高中畢業時，彭政閔也面臨要加入職棒或是留在合作金庫球隊的選擇，但他笑說：「之前被教練罵了那麼多次，都撐過來了，還是想要證明自己的能力。」他也反問自己，「要因為膽怯，而放棄自己的機會嗎？」