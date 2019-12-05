棒球／協會盃女棒賽 頂新和德奪冠

108年協會盃女子棒球錦標賽今天落幕，頂新和德在冠軍戰以5：1擊敗浤量北市大，拿到本屆比賽冠軍。

協會盃女棒賽去年首度舉辦，共有浤量企業、Sunday、木棉花、御聖HighMatch、Titans、國體大、台北先鋒等7隊參賽，最後由浤量企業拿下冠軍。

今年協會盃女棒賽參賽隊增為9隊，頂新和德一路過關斬將，先後以10：0勝台北御聖、12：1勝台灣體大、14：1勝浤量北市大，闖進決戰。

今天冠軍戰，頂新和德再度擊敗浤量北市大，吳家芳則獲得本屆協會盃最有價值球員獎，教練蔡明達則拿到教練獎。

其餘個人獎分別為，李筱琪（向日葵）打擊率（7成20）、全壘打（兩支）獎，杜育娟（向日葵）打點獎（12分）、黃巧芸（頂新和德）投手獎（2勝、防禦率1.167）。

本屆比賽亞軍為浤量北市大，向日葵獲得季軍，4到6名依序是Sunday、台北御聖、台體大。

頂新和德文教基金會在前義大犀牛隊總教練徐生明遺孀「師母」謝榮瑤牽線下，今年開始贊助女子棒球，先在6月拿下全國女子棒球錦標賽冠軍，今天再拿隊史第2冠。