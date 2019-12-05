威力盃／基隆市僅10人參賽 2女將表現吸睛

向來有「棒球沙漠」之稱的基隆市，去年首度由東光國小代表參與台彩威力盃，今年再次參賽，儘管社團性質的球隊難與其他科班強隊抗衡，但總教練陳俊光說：「希望讓他們有多一些上場機會。」

陳俊光透露，東光是基隆市唯一打硬式的少棒隊，因此比賽也只能以單一球隊自己出來打，雖是校隊，但其實屬社團性質，練習時間少，固定練球時間只有放學後、課輔前的1小時，以及周三下午、周六早上半天的時間。

目前東光國小全校僅106名學生，棒球隊的招生也是開放性質，陳俊光笑說：「只要有興趣想打的，都可以來。」

而這次威力盃，基隆市報名16名選手，但有球員因感冒、欠功課、身體不適等因素無法參賽，最後只有10名球員來到花蓮，陳俊光也樂觀地說：「這樣也好，幾乎每個球員都可以下去比賽。」

基隆市今天對上台中市以0：25慘敗，對上金門縣再以9：13吞下2連敗，但陳俊光認為，像基隆市和金門縣這樣同類型的隊伍，來到威力盃增加比賽經驗，大家也都有在進步。

基隆市陣中還包括2名女將褚昱婷、周怡君，表現在隊上也不輸男球員，兩人在對上金門縣之戰分別擔任先發第3、5棒，褚昱婷單場3安2打點，周怡君則敲1安還登板後援。