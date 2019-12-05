威力盃／台南市火力凶猛 單日只用2投奪二連勝

台南市梁閎斌完投壓制嘉義縣。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 台南市今天在台彩威力盃開出紅盤，首戰靠著單局8分攻勢，以11：10打退衛冕軍台東縣隊，接著碰上嘉義縣再靠12支安打的火力發揮，以12：3勝出，單日兩勝入袋。

台南市陣容今年以立人國小為主體，與協進國小及新進國小共組聯隊參賽，教練劉冠豪指出，團隊打擊優於投手，「火力比較凶猛，投手比較平均，只要打者多打一些分數，就可以帶給投手安定感。」

而台南市在首日的兩場賽事都展現打擊實力，上午碰上挑戰3連霸的台東縣隊，由徐明碩雙安4打點帶頭，全場揮出14支安打，其中在4局上猛攻12人次打進8分大局奠定勝基，再靠王子聖完投6局守住勝利。

能擊敗台東縣奪首勝，劉冠豪也坦言有些意外，「第一場原本沒有想說會贏，希望輸少一點就不錯了，但那一局打了8分是關鍵，後面小朋友有一點放鬆了，還好最後有守下來。」

第2場對戰嘉義縣，台南市在首局就攻進6分，前4局都有分數進帳，提前5局以9分差收下勝利，梁閎斌則以完投5局失3分的表現拿下勝投。

對於自己的先發表現，梁閎斌認為，控球比在其他盃賽時更好一點，「控球有變準，保送沒有之前那麼多。」他在3年級加入協進棒球隊後，直到今年升六年級才開始練投，他也透露，比起打擊，自己更喜歡投球，也喜歡在棒球隊和隊友一起打球的生活。