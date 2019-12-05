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中職／「薪」一哥誰當 林益全、胡金龍都是熱門

2019-12-05 18:09聯合報 記者婁靖平／即時報導

富邦悍將林益全有機會搶走隊友胡金龍的聯盟「薪」一哥地位。 聯合報系資料照
富邦悍將林益全有機會搶走隊友胡金龍的聯盟「薪」一哥地位。 聯合報系資料照
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中職4隊陸續開始談薪，富邦悍將隊胡金龍有機會挑戰「一哥」連霸，但隊友林益全今年表現出色，是最強勁的競爭對手，也有希望躍升排頭。

中職前年、去年最高薪都是中信兄弟隊林智勝的120萬元，去年底他的複數年合約結束後，外傳月薪遭大砍，球團也沒有對外公布，只能確定讓出「一哥」寶座。

胡金龍2017年和悍將隊簽下3年複數年合約，這兩年月薪分別為70、75萬元，今年成為中職最高薪球員，而他在球季表現也沒讓球團失望，打擊率3成42，全隊最佳。

今年底胡金龍合約結束，需重新議約，儘管悍將隊今年未進入季後賽，但他的成績維持水準，甚至有調升空間，會是季後談薪一大焦點。

林益全今年球季的表現不輸胡金龍，轟出27支全壘打，創個人11年生涯新高，單季全聯盟排第2，108分打點則是悍將隊唯一破百的球員，並在全聯盟居冠。

本季林益全只缺席3戰，打擊率3成25，個人連11季打擊率超過3成，不但表現穩定，甚至打出生涯另一顛峰，個人成績、團隊貢獻都有目共睹。

今年之前的兩季，林益全月薪分別為75、80萬元，今年季前遭球團扣薪，月薪降為70萬元，和中信兄弟隊彭政閔、桃猿隊林泓育並列第2。

胡金龍林益全中職

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