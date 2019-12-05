冬盟／味全龍勝率過半 黃柏豪打擊出色

黃柏豪冬盟打擊表現搶眼，打擊率4成64排第2。 圖／中職聯盟提供(資料照) 分享 facebook

亞洲冬季棒球聯盟今天賽程因雨取消，各隊都已打完10場比賽，新軍味全龍隊戰績5勝4敗1和，在6隊名排第4，團隊成績雖不算突出，但黃柏豪打擊表現搶眼，打擊率4成64排第2。

龍隊拿5勝，有3勝來自韓職聯隊貢獻，對戰勝率暫時維持百分百，另兩勝分別擊敗日本社會人、日職紅隊，對中職聯隊、日職白隊都是1敗。

前10場打完，龍隊投手群防禦率3.80，排在日職紅隊3.21、日本社會人3.71之後；冬盟團隊打擊率排頭，目前是日職紅隊3成10，之後為中職聯隊2成86、日本社會人2成76，龍隊2成72排第4。

龍隊在冬盟首戰對韓職聯隊，靠黃柏豪9局下再見安打，以5：4拿到重新組隊後的首場中職正式比賽勝利，而黃柏豪也是龍目前打擊最出色的球員。

黃柏豪在冬盟出賽8場，僅有1戰沒有擊出安打，11月24日對日本社會人單場敲4安，累計28個打數敲13安，在打擊排行榜僅次於日職紅隊村林一輝的4成84，9分打點也領先隊友。

龍隊在季中選秀第16輪、第20指名選回黃柏豪，總教練葉君璋曾表示，順後在後面不是代表他不好，「而是別隊不缺這樣的球員，他是很好的選手」。

冬盟今天原定日本社會人對韓職聯隊、日職紅隊對日職白隊、中職聯隊對味全龍之戰，皆因雨取消，依大會規定不再另行補賽。