親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

「追我吧」確定永久停播 總監：對不起所有愛以翔的人

成大清潔工猥褻殺害女研究生 判無期徒刑

運動筆記【焦點人物】初馬之後才是開始，「老鄧」鄧新詮逐頂之路正要展開第 8 隻全馬︰2 年 11 個月零 20 天的 58 秒 PB 破風手之旅
健行筆記【苗栗泰安鄉】水雲三星之虎山［EBC 聖母峰基地營 6］⋯ 山屋睡不著，只好去爬山！
NBA今日十大好球 (12月5日)賽事懶人包 (12月5日)

中職／陳傑憲已能正常丟球 新球季盼回游擊

2019-12-05 16:09中央社 新北5日電

2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營5日進行第3天，統一獅陳傑憲（圖）加入教練團...
2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營5日進行第3天，統一獅陳傑憲（圖）加入教練團，他因4月比賽時遭觸身球砸中，導致右手掌骨折，到6月曾經一度因鋼釘歪掉，復原進度不如預期。目前已可正常丟球，也積極訓練盼明年可以回游擊。 中央社
分享

2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天進行第3天，統一獅陳傑憲加入教練團，因右手骨折休息了大半年，目前他已能正常丟球，訓練以重量、體能為主，也積極訓練盼明年可以回游擊。

陳傑憲於今年4月比賽時遭觸身球砸中，導致右手掌骨折，到6月曾經一度因鋼釘歪掉，復原進度不如預期。

陳傑憲今天出席青棒營擔任教練，他表示，目前都在正常重量訓練、還有做體能，先慢慢調整狀況，「進度有稍微比較多一點，因為復健那段時間拖得滿長的，所以這段時間就比較積極在做訓練，把之前的東西都補回來。」

陳傑憲指出，之前秋訓剛開始時，就已經開始丟球，不過防護員有限制顆數及距離；但到秋訓中後段，就慢慢沒有限制，不論是打擊、丟球都已通過測試，只要定期向防護員報告就好。

陳傑憲說：「基本上進度超乎防護員預期，但他們也知道我的個性，都會控制住，這段時間要自己找回打擊和丟球感覺。」他也指出，要先把體能和重量強度找回來，練技術的部分就會比較上手。

陳傑憲剛進職棒時守游擊為主，近2年開始守外野，不過之前獅隊代總教練劉育辰曾希望他回游擊，目前的教頭林岳平也希望以游擊為主。陳傑憲說：「秋訓可以丟球時開始守游擊，感覺效果還不錯，秋訓真的學到滿多東西，希望可以做得更確實，想要積極去爭取，守好這個位置。」

陳傑憲在開始可以正常丟球之前，也有要求教練團訓練守備，不過一開始受到「阻擋」，他說：「受傷期間手不能動，我跟教練要求內野基本的東西，他們有點在擋，我就說其實手不要動，只要做一些腳步、穩定性的東西，最後也談成功，積極往基本功發展。」

陳傑憲林岳平統一獅

延伸閱讀

青棒／難忘強悍中華隊 野茂：台灣明顯進步

中職／接一軍首席教練 高志綱：尚未獲正式通知

統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子...

中職／「高餅連線」成形 高志綱接任獅隊首席教...

相關新聞

冬盟／味全龍勝率過半 黃柏豪打擊出色

2019-12-05 17:09

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／ 彭政閔加入青棒營教練 新球季職務未定

2019-12-05 16:13

冬盟／龍隊大勝韓職聯隊 葉君璋：較像職業了

2019-12-05 00:13

6搶1／中職、棒協再次槓上 彭誠浩：國家隊要和

2019-12-05 00:09

冬盟／阿部慎之助開球 中職聯隊轟垮日軍

2019-12-04 21:56

棒球／棒協才獲最佳協會又陷爭議 彭誠浩心痛

2019-12-04 19:40

棒球／國家隊組訓賽吵不停 彭誠浩贊成共組公司

2019-12-04 19:25

日職／年薪飆到2億日圓 森友哉超越城島健司

2019-12-04 17:44

冬盟／劉基鴻連兩戰猛打 龍隊對韓職3連勝

2019-12-04 16:44

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

冬盟／廖健富轟2分砲 中職聯隊首勝日職紅隊

2019-12-04 01:18

日職／年薪4500萬 宋家豪身價旅日台將第3

2019-12-04 00:03

青棒／經國際大賽淬鍊 陳柏毓「美」夢近了

2019-12-04 00:02

6搶1／中職、棒協搶主辦權 體育署幫協調

2019-12-04 00:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

日職／陳偉殷還在陣中時 中日龍曾強到極點

2019-11-25 07:00

日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／裁判無視大走步 詹皇：腦袋突然當機

2019-12-05 16:01

NBA／雙星聯手大破爵士 湖人客場10連勝

2019-12-05 13:26

MLB／金鶯近年十大戰役 陳偉殷壓派提特排第4

2019-12-05 07:53

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

NBA／火箭計畫遞交抗議 聯盟重賽過往確有先例

2019-12-05 14:34

NBA／黃蜂轟垮勇士 葛拉罕平隊史三分球紀錄

2019-12-05 11:40

MLB／費城人5年破億約簽惠勒 漢默斯轉投勇士

2019-12-05 06:55

NBA／唐西奇連17場20-5-5 獨行俠收四連勝

2019-12-05 12:44

NBA／楊恩破詹皇紀錄 老鷹仍不敵籃網砲火

2019-12-05 12:26

NBA／今夏成為交易案一員 保羅：我很震驚

2019-12-05 08:27

NBA／外界質疑不配獲獎 安東尼：聽夠胡說八道

2019-12-05 10:49

棒球／國家隊組訓賽吵不停 彭誠浩贊成共組公司

2019-12-04 19:25

冬盟／阿部慎之助開球 中職聯隊轟垮日軍

2019-12-04 21:56

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

NBA／難忘甜瓜抗Kobe 喬治自爆當過大粉絲

2019-12-04 18:03

MLB／賣貝茲非首要任務 紅襪更想脫手高薪投手

2019-12-05 10:10

冬盟／龍隊大勝韓職聯隊 葉君璋：較像職業了

2019-12-05 00:13

NBA／字母哥35分領軍 公鹿退活塞收13連勝

2019-12-05 11:06

NBA／被逆轉不全怪誤判 丹東尼：我們幾乎棄守

2019-12-05 00:05

NBA／字母哥、唐西奇創紀錄 首度國際球員包辦月最佳

2019-12-04 17:18

棒球／棒協才獲最佳協會又陷爭議 彭誠浩心痛

2019-12-04 19:40

MLB／韓職MVP想返美 道奇對林布隆有興趣

2019-12-04 18:27

日職／年薪飆到2億日圓 森友哉超越城島健司

2019-12-04 17:44

NBA／巴特勒37分孤掌難鳴 塞爾蒂克本季主場不敗

2019-12-05 12:40

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

2019-12-05 13:13

NBA／向76人毛遂自薦？ 克勞佛看好快艇本季奪冠

2019-12-05 12:13

UBA／大學教練看外援壓境 想走遠本土仍是關鍵

2019-12-05 00:02

UBA／限制外籍生？ 大專體總再討論

2019-12-05 00:11

NBA／尚未對抗訓練 曝厄文恐缺席兩周或更久

2019-12-05 09:27

NBA／高中母校體育館以己為名 艾佛森致詞落淚

2019-12-05 13:00

6搶1／中職、棒協再次槓上 彭誠浩：國家隊要和

2019-12-05 00:09

NBA／場內外成就受肯定 KD登富比世雜誌封面

2019-12-05 15:05

網球／挑戰第8座澳網金盃 約克維奇選定熱身賽

2019-12-04 21:17

MLB／擊敗血癌重返賽場 卡拉斯科獲東山再起獎

2019-12-05 08:23

HBL乙級／培育不少職業好手 近400隊火熱開打

2019-12-05 00:21

東奧／盼難民隊大放異彩 開幕進場將調至第二位

2019-12-04 18:39

HBL乙級／全台近400隊參賽 體育署長現身開球

2019-12-04 19:03

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-04 21:30

爆米花／莊韋恩再見安打 大學培訓隊氣走合庫

2019-12-04 21:14

NBA／今日戰績表 安東尼攻20分拓荒者退國王

2019-12-05 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top