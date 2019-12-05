中職／陳傑憲已能正常丟球 新球季盼回游擊

2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營5日進行第3天，統一獅陳傑憲（圖）加入教練團，他因4月比賽時遭觸身球砸中，導致右手掌骨折，到6月曾經一度因鋼釘歪掉，復原進度不如預期。目前已可正常丟球，也積極訓練盼明年可以回游擊。 中央社 分享 facebook

2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天進行第3天，統一獅陳傑憲加入教練團，因右手骨折休息了大半年，目前他已能正常丟球，訓練以重量、體能為主，也積極訓練盼明年可以回游擊。

陳傑憲於今年4月比賽時遭觸身球砸中，導致右手掌骨折，到6月曾經一度因鋼釘歪掉，復原進度不如預期。

陳傑憲今天出席青棒營擔任教練，他表示，目前都在正常重量訓練、還有做體能，先慢慢調整狀況，「進度有稍微比較多一點，因為復健那段時間拖得滿長的，所以這段時間就比較積極在做訓練，把之前的東西都補回來。」

陳傑憲指出，之前秋訓剛開始時，就已經開始丟球，不過防護員有限制顆數及距離；但到秋訓中後段，就慢慢沒有限制，不論是打擊、丟球都已通過測試，只要定期向防護員報告就好。

陳傑憲說：「基本上進度超乎防護員預期，但他們也知道我的個性，都會控制住，這段時間要自己找回打擊和丟球感覺。」他也指出，要先把體能和重量強度找回來，練技術的部分就會比較上手。

陳傑憲剛進職棒時守游擊為主，近2年開始守外野，不過之前獅隊代總教練劉育辰曾希望他回游擊，目前的教頭林岳平也希望以游擊為主。陳傑憲說：「秋訓可以丟球時開始守游擊，感覺效果還不錯，秋訓真的學到滿多東西，希望可以做得更確實，想要積極去爭取，守好這個位置。」

陳傑憲在開始可以正常丟球之前，也有要求教練團訓練守備，不過一開始受到「阻擋」，他說：「受傷期間手不能動，我跟教練要求內野基本的東西，他們有點在擋，我就說其實手不要動，只要做一些腳步、穩定性的東西，最後也談成功，積極往基本功發展。」