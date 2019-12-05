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日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00Hiyan

養樂多燕子隊在這個季後即將失去NPB生涯累計288支全壘打的荷蘭籍重砲巴倫汀（Wladimir Balentien）。今年季後巴倫汀決定離開待了9年的養樂多隊，投入自由市場之後，加入軟銀幾乎已成定局。日本媒體推測軟銀球團開出2年10億日圓的大型合約，明年將能夠以「本土球員」身分使用、不佔洋將名額，讓打線威力再升級。

相對之下，巴倫汀在日職9年都待在養樂多，包括2013年所締造的單季60轟日本職棒紀錄，已經是近幾年燕子軍球迷看養樂多比賽不可或缺的一部分。儘管他的守備「出槌」狀況不少，也是外野得一顆不定時炸彈，但仍無損他「強力助拳人」的地位。巴倫汀本季仍有著33轟、93分打點、打擊率0.280的優異成績，他的離開勢必將讓山田哲人、村上宗隆、青木宣親合組的強力打線受到影響。尤其是他們才剛把村上宗隆栽培出來，不過畢竟他還相當年輕，明年是否能維持相同的表現，還有新洋砲艾斯科巴（Alcides Escobar）的實力以及適應程度都充滿變數，這是養樂多隊新監督高津臣吾剛上任就必須面對的艱困考驗。

養樂多強打巴倫汀離開之後，球隊將戰力立即受到影響，新監督高津臣吾將要大傷腦筋。 ...
養樂多強打巴倫汀離開之後，球隊將戰力立即受到影響，新監督高津臣吾將要大傷腦筋。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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年僅19歲的村上宗隆，今年在職棒第二年球季打擊率0.231雖然偏低，不過繳出36支全壘打、96分打點，擊敗阪神虎隊近本光司奪下中央聯盟新人王。今年村上宗隆的棒次多擺在巴倫汀後面的第五棒，而依照目前養樂多的隊型，2020年村上宗隆扛第四棒的機會濃厚。而少掉巴倫汀的掩護，明年球季起他受到對手的鎖定與伺候將會更加嚴峻，加上「新人王症候群」的問題必須克服，這些都讓養樂多打線充滿不安。

另外就是山田哲人的未來動向。山田哲人順利的話，明年季中就將取得FA資格，而屆時他不過才28歲。山田哲人曾經3度締造「3成打擊率、30轟、30盜」，是日本職棒史上第一人，今年也繳出35支全壘打、98分打點、33次盜壘成功，閃耀的打擊成績。加上職棒生涯幾乎沒有太大的受傷隱憂，山田無疑將是2020年球季結束之後最大咖的FA球星。無論是日本國內球團，美國職棒的球團也持續高度關注，行使入札出走的機會也並非沒有。

而巴倫汀畢竟是外籍選手，山田哲人則是養樂多一手培養出來的本土指標球星，萬一留不住他，無論戰績或是人氣隊養樂多的打擊將更加巨大。

山田哲人即將取得FA資格，明年球季結束之後，恐怕還會有大聯盟球隊來搶人，養樂多如...
山田哲人即將取得FA資格，明年球季結束之後，恐怕還會有大聯盟球隊來搶人，養樂多如果留不住人，團隊戰力又要再受到一次重擊。 聯合報系資料照片
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養樂多球團並非沒有危機意識，已經在預作這些戰力準備，因此季後在FA市場上瞄準了軟銀的外野手福田秀平，只是無奈競爭者眾，福田秀平最後選擇投入千葉羅德隊懷抱。在主力外野手雄平、青木宣親分別都已經超過35歲、37歲，呈現高齡的情況下，養樂多的外野無法藉由這次補強福田秀平達到提早換血的工程，相當可惜。

主砲巴倫汀的離隊當然對養樂多造成很大的影響，不過這些不安定因素才是燕子軍接下來要面對的最棘手問題。

養樂多山田哲人

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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