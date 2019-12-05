日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

養樂多燕子隊在這個季後即將失去NPB生涯累計288支全壘打的荷蘭籍重砲巴倫汀（Wladimir Balentien）。今年季後巴倫汀決定離開待了9年的養樂多隊，投入自由市場之後，加入軟銀幾乎已成定局。日本媒體推測軟銀球團開出2年10億日圓的大型合約，明年將能夠以「本土球員」身分使用、不佔洋將名額，讓打線威力再升級。

相對之下，巴倫汀在日職9年都待在養樂多，包括2013年所締造的單季60轟日本職棒紀錄，已經是近幾年燕子軍球迷看養樂多比賽不可或缺的一部分。儘管他的守備「出槌」狀況不少，也是外野得一顆不定時炸彈，但仍無損他「強力助拳人」的地位。巴倫汀本季仍有著33轟、93分打點、打擊率0.280的優異成績，他的離開勢必將讓山田哲人、村上宗隆、青木宣親合組的強力打線受到影響。尤其是他們才剛把村上宗隆栽培出來，不過畢竟他還相當年輕，明年是否能維持相同的表現，還有新洋砲艾斯科巴（Alcides Escobar）的實力以及適應程度都充滿變數，這是養樂多隊新監督高津臣吾剛上任就必須面對的艱困考驗。

養樂多強打巴倫汀離開之後，球隊將戰力立即受到影響，新監督高津臣吾將要大傷腦筋。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

年僅19歲的村上宗隆，今年在職棒第二年球季打擊率0.231雖然偏低，不過繳出36支全壘打、96分打點，擊敗阪神虎隊近本光司奪下中央聯盟新人王。今年村上宗隆的棒次多擺在巴倫汀後面的第五棒，而依照目前養樂多的隊型，2020年村上宗隆扛第四棒的機會濃厚。而少掉巴倫汀的掩護，明年球季起他受到對手的鎖定與伺候將會更加嚴峻，加上「新人王症候群」的問題必須克服，這些都讓養樂多打線充滿不安。

另外就是山田哲人的未來動向。山田哲人順利的話，明年季中就將取得FA資格，而屆時他不過才28歲。山田哲人曾經3度締造「3成打擊率、30轟、30盜」，是日本職棒史上第一人，今年也繳出35支全壘打、98分打點、33次盜壘成功，閃耀的打擊成績。加上職棒生涯幾乎沒有太大的受傷隱憂，山田無疑將是2020年球季結束之後最大咖的FA球星。無論是日本國內球團，美國職棒的球團也持續高度關注，行使入札出走的機會也並非沒有。

而巴倫汀畢竟是外籍選手，山田哲人則是養樂多一手培養出來的本土指標球星，萬一留不住他，無論戰績或是人氣隊養樂多的打擊將更加巨大。

山田哲人即將取得FA資格，明年球季結束之後，恐怕還會有大聯盟球隊來搶人，養樂多如果留不住人，團隊戰力又要再受到一次重擊。 聯合報系資料照片 分享 facebook

養樂多球團並非沒有危機意識，已經在預作這些戰力準備，因此季後在FA市場上瞄準了軟銀的外野手福田秀平，只是無奈競爭者眾，福田秀平最後選擇投入千葉羅德隊懷抱。在主力外野手雄平、青木宣親分別都已經超過35歲、37歲，呈現高齡的情況下，養樂多的外野無法藉由這次補強福田秀平達到提早換血的工程，相當可惜。

主砲巴倫汀的離隊當然對養樂多造成很大的影響，不過這些不安定因素才是燕子軍接下來要面對的最棘手問題。