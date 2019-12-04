棒球／棒協才獲頒最佳協會又陷爭議 彭誠浩坦言心痛

彭誠浩。 報系資料照 分享 facebook 中華隊沒能在上個月落幕的世界12強賽拿到東京奧運參賽門票，明年4月在台灣開打的6搶1資格賽將是最後機會，但中華職棒、中華棒協又因爭取主辦比賽的權利陷入僵局，看在世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長彭誠浩眼中，他直言：「眼淚在滴。」

彭誠浩在1998年至2006年間擔任中華棒協理事長，積極爭取將世界級賽事帶進台灣，希望讓台灣的棒球走向國際，並號召國內球迷支持棒球。透過各級國際賽事的主辦，增進與各國交流、鞏固台灣在國際棒壇的地位。

彭誠浩表示，棒協為民間組織，每年舉辦各層級上千場賽事，工作非常繁重，也需要龐大的經費，自己跟現任理事長辜仲諒一樣，墊了很多錢，還是無怨無悔地付出，「我們在做這些事，真的是傻人做的事，沒有什麼圖利的問題。」

然而每當遇上一級國際棒球賽事在台灣舉行，中職、棒協都為了相關權益爭鋒相對，始終沒結論，還要遭受輿論批評，彭誠浩感慨地說：「每次遇到這種事，真的心裡會痛，但我們還是勇敢的做下去，因為大家都是愛台灣、希望台灣在世界揚眉吐氣。」

尤其中華棒協在兩周前才在WBSC會員大會獲頒「年度最佳協會」，由辜仲諒親自領獎，彭誠浩說：「獲頒最佳協會真的很開心，但現在遇到這種事，實在有點灰心。」

彭誠浩也強調，WBSC的當然會員就是各國的棒球協會，至於有職業棒球的國家，國家隊的組成由各國的體育部會來決定。而以台灣而言，棒協是我國在WBSC的唯一會員，中職在會員大會上僅能列席，沒有發言權及投票權，因此也沒有爭辦比賽的權利。