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棒球／國家隊組訓賽吵不停 彭誠浩贊成共組公司

2019-12-04 19:25聯合報 記者葉姵妤／即時報導

彭誠浩（左二）。 報系資料照
彭誠浩（左二）。 報系資料照
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爭取奧運參賽門票的6搶1資格賽由誰主辦？中華職棒、中華棒協再次陷入僵局，世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩認為，現階段照12強賽的合作模式最好，以長遠來看，比照「侍Japan（日本武士）」共組公司則是不錯的模式。

近年每當遇上一級國際賽事在台灣舉行，中職與棒協都為了國家隊的組訓權互相角力，今年世界12強賽雙方總算有共識，由中職負責中華隊的組、訓及參賽，棒協仍握有舉辦比賽的權利。但對於明年6搶1奧運資格賽，中職主張除了組、訓、參賽加主辦比賽的權利「全包」，雙方又槓上。

同樣的戲碼不斷重演，中職與棒協間的問題到底如何解決？彭誠浩說：「我是贊成職棒、棒協來成立一個國家代表隊的公司，日本是只有組隊沒有辦比賽，我們甚至把組球隊和辦比賽合在一起也沒關係，我覺得這是最好的方式。」

彭誠浩指出，日本隊組成「侍Japan」公司統一負責國家隊，目前看來很成功，對台灣來說是可以參考的模式。

然而對於明年4月舉行的6搶1資格賽，若組公司時程來不及，雙方維持12強的合作模式會是最好的方式，「組訓賽就給中職負責，舉辦比賽的話，棒協很有經驗，就讓棒協把責任做完。」

彭誠浩也認為，棒協當初爭取到12強賽及6搶1資格賽在台灣舉辦，在WBSC執委會獲投票通過，如今若在比賽前把主辦權交給中職，也會引發WBSC其他會員的質疑。

棒協中職中華隊

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