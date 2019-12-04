日職／年薪飆到2億日圓 森友哉超越城島健司

西武隊捕手森友哉。 報系資料照 分享 facebook 日職西武隊24歲捕手森友哉，本季打出生涯六年代表作，以打擊率3成29奪下太平洋聯盟打擊王、獲選洋聯MVP，明年大幅加薪一億二千萬日圓，達到二億日圓，改寫高中畢業捕手進入職棒後，生涯第七年最高身價紀錄。

阪神隊退役老將城島健司2001年效力大榮隊（軟銀隊前身）時，生涯第七年賺進一億八千萬日圓，原是紀錄保持人，明年確定遭森友哉取代。

森友哉出身大阪桐蔭高校，2014年展開職棒生涯，本季年薪八千萬日圓在隊上排名並列第九，整季出賽135場繳出打擊率3成29、全壘打23支、打點105分的佳績，全部寫下個人單季最佳紀錄，今天得知加薪一億二千萬日圓，自己也嚇一大跳，開心簽定新約。