中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

職棒休季期間，許多有潛力的年輕球員加入冬季聯盟，期許能夠增進自我實力，但有另一群球員就沒有這個機會了，他們必須開始尋求職業生涯第二春。今年各隊以富邦悍將釋出球隊最多，除了前中信球員林克謙、林煜清再次失業外，包含旅美歸國的羅嘉仁、資深國手張建銘，甚至前幾年備受矚目的左投林政賢都名列其中。

富邦球團於2017年接手義大犀牛後，經營球隊三年，已經有39名球員異動，其中增菘瑋及郭泓志為退休，羅華韋為味全在擴編選秀挑走，另有7位轉任教練或訓練員，其餘29名球員則是遭到釋出。在29名釋出及7名擔任教練的球員中，有16位是義大時期才加入的年輕球員，這比例實在有點偏高。

義大選秀進來的球員，經過培養後到現在應該要發光發熱，然而到了富邦手中，球員離隊比例超高，究竟是選秀還是養成出了問題？ 聯合報系資料照片 分享 facebook

回顧義大犀牛自2012年底接手興農牛隊後，總共參與了6次選秀會，一共選入49名球員，計有林樺慶等5位球員沒有加入。這四年中犀牛軍總共吸收了44名球員，包含胡金龍、高國輝及林哲瑄等旅美球星，還有林羿豪、蕭一傑等旅日球星。這樣即戰力式的選秀，讓義大在收攤前拋下彩帶，看似替富邦悍將打下一定強度的陣容基礎。不過富邦這三年的比賽卻顯得相當掙扎，不但不如Lamigo強悍，甚至重建的中信兄弟在今年都技壓悍將。主要原因在於當其他球隊的新秀開始後浪追逐前浪時，富邦仍倚賴原有的球星，似乎沒有幾位自己選進來的球員能成為固定主力先發。

在義大經營期間的選秀會中，其他隊分別養出朱育賢、藍寅倫、林承飛、陳子豪、王威晨、詹子賢、蘇智傑、江辰晏、楊家維等好手，現在已是他們最成熟的階段。然而富邦目前除了幾位有旅外經驗的球員外，能夠長期維持主將位置的屈指可數，更多的是已經遭到釋出。從選秀會加入義大犀牛的44名球員中，除了前面提到的16名球員被富邦釋出外，義大自己也砍了7名，就是說超過半數的23名球員已離隊。再加上黃柏揚及林憲章分別轉任教練及訓練員，實際上只剩19名還在擔任球員，其中5名旅外球員，及14名是當時以新人之姿加盟。

林政賢原本被期待能成為王牌左投，但才幾年就淪落到被釋出，突顯富邦養成出了些問題。 聯合報系資料照 分享 facebook

以比例來看，義大選秀失敗率似乎有點高，這與當時球團的組織有關。2015年之前，他們的球探是二軍教練許國隆兼任，相較於其他隊有專人做功課，成效自然不彰，選秀球員少有成功。2016年後，他們設置專人球探，才開始有些改善，不過以目前情況看起來，稍嫌為時已晚。

教練團養成則是這支球隊一直存在的問題，從義大的外籍教練離隊後，雖然教練團人手、經驗都不少，成績卻還沒展現出來。備受期待的高國麟、申皓瑋等打者，多年後仍未能成為固定主將，至今仍在一、二軍徘徊，一直沒讓人看到年輕穩定的悍將重砲。投手方面，直到今年王建民的加入，才讓加入多年的范玉禹、林羿豪及陳仕朋大展身手，這之前只有葉總再生工廠時期，曾經讓一些投手曇花一現。

說到葉總，相較於2014年選秀全員陣亡，葉君璋加入義大後，主導2015年及2016年選秀，就是比較成功的兩年。除了2017離隊的兩名球員外，另外釋出的劉家愷、吳筌宏(現改名吳睿勝)及林政賢三人，及未被列入保護名單的羅華韋，均被葉總現在所屬的味全龍隊網羅納入旗下。

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義大選秀球員陣亡多，與味全砂礫挖掘不少珍珠，就像是強烈的對比。突顯球探及養成的重要，是否有知千里馬的伯樂也很重要。富邦當年看似買下冠軍隊，實際上義大卻沒有留下夠多的良好基石，才會戰力青黃不接，總缺臨門一腳。另一方面有些球員看起來只有葉總才有說明書，若轉戰味全後找回當年身手，富邦對於教練團功力恐怕真要好好檢討一下。