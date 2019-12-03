日職／抱覺悟的心 陳冠宇「奔三」前繳出好成績

2019-12-03 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／新北即時報導



日職羅德隊台灣投手陳冠宇（左），今天回到母校二重國中指導學弟。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 日職各隊近期釋出不少調薪消息，羅德隊尚未公布新球季合約調整，台灣投手陳冠宇表示，合約目前交給經紀公司處理，不會預設薪水，但這也代表球團的評價，「期待聽到滿意的數字。」

陳冠宇今年年薪2160萬日圓（約台幣606萬元），在羅德隊出賽44場，拿下1勝1敗5中繼，防禦率3.63，跟去年僅在一軍出賽24場、防禦率3.92相比，有所進步，陳冠宇表示，畢竟自己已經29歲，「抱著有所覺悟的心情，一定要拿出成績，為球隊貢獻。」

明年10月即將面臨30歲大關，而且是旅日的第10個球季，陳冠宇表示：「畢竟是不能失敗的年齡，希望繳出更穩定的成績，讓大家看到更不一樣的陳冠宇。」

羅德隊季後一口氣釋出四名洋將，但對陳冠宇來說，明年競爭更加激烈，羅德隊有望簽下前釀酒人投手傑克森（Jay Jackson），傑克森過去在日職有過三年資歷，曾是廣島隊主力中繼，定位與陳冠宇重疊。

陳冠宇表示，新球季不僅是中繼，也會嘗試能否回到先發，「畢竟牛棚更競爭了。」

也因為要卡位新球季，陳冠宇雖然在今年世界棒球12強賽繳出好表現，但明年4月開打的六搶一奧運資格賽參加機率不大，陳冠宇表示：「還是要看球團的意見。」