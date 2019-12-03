日職／陽岱鋼不在意批評 認為王柏融明年更清楚

2019-12-03 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



陽岱鋼認為，身為球員無法避免球迷批評。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

旅日老將陽岱鋼返台休假，在青棒訓練營擔任教練，回顧今年球季表現，認為受到球迷批評是無法控制之處，但這也成為激勵自己的原動力。

王柏融轉戰日職第一年，同樣受到一些批評，陽岱鋼表示，換個角度思考，這是身為球員一定會碰到的事，「球迷講什麼，只能接受，這也表示他們在意我們。」

陽岱鋼表示，王柏融今年在交流賽對巨人隊打得很好，但受傷是所有球員都會碰到的事，何時會發生，沒有辦法避免；王柏融第一年體驗過程，明年應該做什麼事，自己會更清楚。

中華隊想要拚進東京奧運，明年四月一日開打的六搶一奧運資格賽是最後機會，陽岱鋼錯過世界12強賽，對於挑戰奧運還未有太多想法，他說：「大家都在拚，目前還沒什麼答案，先做好訓練、好好準備。」

陽岱鋼今年出賽110場，但因不少代打、代守任務，整季231個打席是近十季最少；他表示，每天提早練習，把狀況調到最高，讓身體更好、更強才能競爭，每年準備方式都一樣。

陽岱鋼每年固定到青棒營指導年輕球員，認為國內青棒選手的水準已有提升，他說：「看了他們打擊，力量、力道都比上一屆好，和自己在16、17歲相較，這些年輕球員力量很大、身材更壯。」