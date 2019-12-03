棒球／組訓賽不包括主辦 體育署：6搶1還要喬

2019-12-03 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台北即時報導



體育署署長高俊雄召開記者會，回應明年六搶一奥運資格賽議題。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

中華棒協與中華職棒再次爭搶「六搶一」奧運資格賽主辦權，體育署長高俊雄還原年初三方會議決議，組、訓、賽全由中職主導，但「賽」部分僅限參賽，主辦賽事權利則需再協調。

昨天中職與棒協秘書長都發出聲明，對於「六搶一」資格賽主辦賽事權利雙方有不同意見，高俊雄表示：「對於當時的協定，雙方各自有不同解讀跟主張，體育署只是見證的角色，不便表達意見。」

不過針對雙方爭取的主辦賽事權，高俊雄表示，當初合作協議公布的內容中，組訓賽僅代表參賽，主辦賽事是分開的，棒協的聲明是表示，依據12強立下的好典範，仍由中職負責組訓賽，但主辦賽事仍要與中職協調。

高俊雄表示：「根據國體法，國際賽事的窗口就是棒協，組訓賽也是棒協，但因合作協議，12強委由中職組訓賽。」而去年世界棒壘總會與中華棒協的協定中，世界12強賽跟「六搶一」奧運資格賽都交由中華棒協舉辦，無論中華隊在12強賽有無取得門票。

今年1月30日舉辦三方會議前，棒協理事長辜仲諒事前先爭取中職各隊領隊支持，最後才有12強賽的成功合作，高俊雄表示，這證實一級賽事沒有團結就沒有機會贏球，期許辜仲諒與中職會長吳志揚，再度展現當時的高度與智慧攜手合作。