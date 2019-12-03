6搶1／賽事主辦權起爭議 體育署出手協調了

2019-12-03 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



明年「六搶一」棒球奧運資格賽究竟由誰主辦？中華職棒與中華棒協昨天出現不同意見，體育署今天上午臨時召開記者會說明立場，署長高俊雄表示，本周將再拜訪中職會長吳志揚、棒協理事長辜仲諒，商討未來合作模式。

棒協昨天發表聲明表示，六搶一資格賽的組、訓、賽委由中職負責，但「賽」僅限參賽，主辦比賽權因中職股東結構改變，期待三方協議書進行調整；中職則回應強調，12強賽後的組訓賽都由中職負責，賽包括參賽及主辦比賽，而股東結構與協議效力無關。

體育署署長高俊雄召開記者會，回應明年六搶一奥運資格賽議題。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

高俊雄表示，「同心協力，邁向勝利」是體育署備戰2020年東京奧運的核心理念，目前在田徑、體操、游泳等運動種類已拿下20張奧運門票，棒球雖然在世界12強賽錯失門票有些遺憾，但過程中也打出感動國人的比賽，未來也希望基於相同理念，繼續合作。

今年1月30日在體育署見證下，中職與棒協攜手合作，擬定12強組訓賽責任歸屬，高俊雄表示，六搶一的資格賽革仍會繼續合作，只是模式可能微調，重點是情蒐需要儘速啟動，總教練人選則尚未進入討論階段。

在12強賽確定無法取得門票的隔天，辜仲諒就已表態需儘速針對六搶一擬定策略，在場的味全、富邦、中信領隊也表態全力支援，而樂天球團預計在12月開始接手Lamigo，高俊雄表示：「現在有五支球隊，誰要負責去協調各隊支援球員也是個問題，我會再拜訪各隊，爭取支持。」