日職／張奕加9成薪 明年想拚10勝

2019-12-03 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



張奕獲歐力士球團加薪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

旅日投手張奕在世界十二強棒球賽一鳴驚人，昨天在大阪和歐力士隊談妥新球季合約，明年身價確定是八百萬日圓（約合台幣二二五萬元），儘管一軍生涯才剛起步不久，年薪數字不高，但加薪幅度超過百分之九十，本季表現也算獲得球團肯定。

張奕今年季前還是育成選手，年薪二六○萬日圓（約合台幣七十二萬元），在日職十二隊合計九百零六名球員中，排名八百七十二；他在五月一日成為歐力士正式選手，十五天後一軍初登板，年薪升至四二○萬日圓，明年加薪三八○萬，身價幾乎翻倍。

張奕今年在歐力士一軍出賽八場，其中六場先發，戰績二勝四敗、防禦率五點九三，季後入選中華隊國手，首次在一級國際賽亮相就投出佳績，先發對決委內瑞拉、南韓隊，合計十三點二局無失分，兩戰都奪下勝投，獲得防禦率王、勝率王、最佳先發投手獎。歐力士強調，張奕調薪是以今年球季賽成績為準，雖然他在十二強賽表現傑出，並不包括在協商範圍內。

張奕表示，明年繼續拚好成績、爭取更好的薪水，希望站穩先發輪值，目標投出十勝。

目前七名旅日球員中，陽岱鋼（三億日圓）、王柏融（三年四百萬美元合約第二年）、張奕明年身價已定，陳冠宇、宋家豪、呂彥青、吳念庭仍待協商。