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6搶1／誰來主辦？中職、棒協現僵局

2019-12-03 00:16聯合報 記者藍宗標／台北報導

黑豹旗棒球賽前天頒獎典禮，中華棒協理事長辜仲諒（左）與體育署長高俊雄（右）開心參...
黑豹旗棒球賽前天頒獎典禮，中華棒協理事長辜仲諒（左）與體育署長高俊雄（右）開心參與。 本報資料照片
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中華隊在世界十二強棒球賽失利，想要前進東京奧運，明年四月一日開打的六搶一奧運資格賽將是最後機會。中華棒球協會、中職針對三方協議書「各自表訴」，棒協認為中職股東結構改變，期待修改協議書，中職堅持組、訓、賽全包，除了派員參賽還要主辦比賽。

東京奧運棒球賽六個席次已有日本（地主國保障）、以色列、南韓、墨西哥晉級，明年三月美洲區資格賽與六搶一資格賽將產生最後兩席。中華隊不但面臨徵召旅外球員的難題，總教練洪一中也在十二強賽結束後請辭，不料中職、棒協又因主辦比賽出現僵持局面。

體育署署長高俊雄、棒協理事長辜仲諒前天在天母球場會面，棒協昨天發出聲明，強調十二強賽和中職合作順利，六搶一資格賽繼續委由中職負責中華隊的選、訓、賽，但中職從四隊增為五隊、桃猿隊轉賣日本樂天企業，期待修改調整協議書，符合現狀再行決定。

所謂三方協議書是在一月卅一日由體育署、中職、棒協共同簽定，中職官方昨天看過棒協聲明後，也表達聯盟立場，堅持六搶一資格賽按照協議書內容執行，組、訓、參賽和主辦賽事都由中職負責，棒協突然提出重談協議，聯盟無法接受。

中職秘書長馮勝賢表示，味全龍隊加盟、猿隊轉賣都是內部事務，不影響聯盟對外簽訂合約的效力，已和高俊雄通過電話，體育署對協議書表示尊重。

中職官方也公布協議書內容，強調根據三方協商的結果，中職從十二強賽之後的一級國際賽，都可主辦比賽。

棒協秘書長林宗成表示，收到中職報告後，會向辜仲諒回報，建議中職趕快召開常務理事會，讓味全、樂天參加會議。

東京奧運體育辜仲諒世界棒球12強棒協中職味全龍馮勝賢洪一中

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