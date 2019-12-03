日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

日職今年的本土自由球員市場，隨著福田秀平確定加盟羅德後也宣告結束，同時間在進行的洋將汰換也各有進度，與往年一樣，有許多無法適應日職，表現不佳的洋將被淘汰，但有幾名未列入保留名單內的洋將則是因為他們想挑戰更高的目標。

先來看一下各隊洋將的汰換程度，羅德一口氣不與包括去年勝率王在內的3名洋投以及誇口說要打出40轟的洋砲共4人續約，與西武同為在季後砍掉最多洋將的球隊(不過西武有2位台灣球員)，不過在砍掉4人後，羅德目前隊上仍有3名洋將，分別為雷爾德(Brandon Laird)、馬汀(Leonys Martin)及台灣投手陳冠宇。

近幾年多以中繼上場的陳冠宇，當初在季前羅德補進兩名新洋投時，被認為一軍出場機會將大幅減少，沒想到新洋投兩人加起來只在一軍出賽不到20場，陳冠宇反而常駐一軍，成為球隊中不可或缺的牛棚投手，本季雖然首度沒有先發的紀錄，但共出賽44場，防禦率是不錯的3.63，奪下1勝在內的6個中繼點，各項數據也算穩定，這樣的表現讓羅德將與他續約，明年將是陳冠宇在羅德的第6個球季，陳冠宇從11年加入橫濱(後改名為DeNA)，歷經改育成約、被戰力外、測試會，之後被羅德簽下，其實日職這一路上走來，年年都有被釋出的危機，直到今年成為球隊重要戰力，也算是寫下台灣旅日球員中的一頁傳奇。

陳冠宇本季在一軍44上次場中繼表現不錯，57局投球只被打出2支全壘打，獲得羅德隊的續約。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中日的羅德里奎茲(Joely Rodríguez)以及阪神的強森(Pierce Johnson)則是不願甘於現狀的洋將，羅德里奎茲在去年季中加盟中日，今年出賽64場，防禦率只有1.64，拿下44個中繼點，是央聯本季的中繼王；強森雖是第一年打日職，但也出賽58場，防禦率是更優異的1.38，42個中繼點則僅次於羅德里奎茲，是阪神今年能打進季後賽的關鍵之一。兩名洋將都不是因為表現不佳而不在球隊提出的保留名單內，而是想要重回美國大聯盟或是加入日職其他球隊，這對中日及阪神兩隊的戰力當然是很大的傷害。

養樂多的洋砲巴倫汀(Wladimir Balentien)也不在保留名單內，代表這名在13年創下單季最多60轟，日職生涯累積288轟、763分打點，拿下眾多獎項的巨砲季後幾乎將確定轉投他隊。巴倫汀雖已35歲，但今年仍有33轟及93分打點，打擊率也是近5年最高的2成80，攻擊火力並沒有減弱的跡象，他決定離開養樂多的原因據傳在於合約問題，巴倫汀今年年薪是4億4千萬日幣，是全隊最高，不過明年季後只少他1千萬的山田哲人將成為國內自由球員，養樂多必須從今年起就開始準備要慰留山田所需的至少4年以上大合約的大量資金，因此開出的條件無法符合巴倫汀的要求是有可能的，這也導致巴倫汀決定離開待了9年的養樂多。

最新消息指出軟銀打算開出2年總額10億日幣的合約，加上4號的背號給巴倫汀，軟銀陣中原本的4號是巴倫汀的前隊友川島慶三，也樂意讓出並更改背號，由於目前尚未傳出有其他隊伍對巴倫汀有興趣，他加入軟銀的機會十分高。

荷藉洋砲巴倫汀從2011年起就一直待在養樂多陣中，今年球季還取得FA資格，不再受洋將名額限制，但養樂多無力負擔他的薪資，很有可能會被軟銀搶走！ 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

巴倫汀除了以往的實績外，他在今年季中取得日本國內自由球員資格，明年球季開始將不佔洋將名額，也是軟銀捨得花大錢的原因之一。軟銀陣中已有戴斯派耶(Alfredo Despaigne)及賈西亞(Yurisbel Gracial)這兩名頂級洋砲，簽下不佔洋將名額的巴倫汀後，並不會影響洋將佈局及出賽時間，也將福田秀平離隊的傷害減到最小，另外，由於戴斯派耶及賈西亞兩人的續約狀態要看古巴政府的臉色，而明年球季可能發生跟今年季中一樣被徵召打國際賽(6搶1)甚或奧運的情況，因此簽下巴倫汀也有助於整體打擊火力的維持。

守備方面，巴倫汀今年在沒有DH的央聯還出賽了120場，表示守備也不是問題，這樣便能將上述三名洋砲同時擺上先發打線，如果再加上柳田悠岐、松田宣浩、今宮健太、甲斐拓也、內川聖一等都擁有10轟以上火力的打者，軟銀的打線簡直到了可以征服宇宙的程度。