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日職／阿部慎之助訪中職 馮勝賢代表歡迎

2019-12-02 15:57聯合報 記者藍宗標／即時報導

中職秘書長馮勝賢（右）代表聯盟歡迎日職巨人隊二軍監督阿部慎之助。記者藍宗標／攝影
中職秘書長馮勝賢（右）代表聯盟歡迎日職巨人隊二軍監督阿部慎之助。記者藍宗標／攝影
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日職巨人隊退役老將阿部慎之助今天來台， 先到中華職棒職盟拜會秘書長馮勝賢，再南下台中洲際球場，觀察巨人隊參加冬季聯盟賽事的球員，這位40歲球星將在4日中職、日職白隊之戰擔任開球嘉賓。

阿部今年宣布退休，結束19年職棒生涯，接任巨人隊二軍監督，這次來台主要任務就是了解隊上年輕球員在冬盟的表現，為新球季做準備。

阿部今天拜會中職，停留一小時後再到台中，馮勝賢代表聯盟歡迎這位退役球星，兩人也針對台、日棒球交流交換意見；阿部此行將停留四天，活動地點以台中為主。

巨人中職馮勝賢

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